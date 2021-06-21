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В Свердловской области отменили Ural Music Night и выпускные
В Свердловской области отменили Ural Music Night и выпускные - РИА Новости, 21.06.2021
В Свердловской области отменили Ural Music Night и выпускные
Музыкальный фестиваль Ural Music Night и школьные выпускные отменены в Свердловской области из-за роста заболеваемости коронавирусом, также принято решение о... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:20
2021-06-21T13:41
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Музыкальный фестиваль Ural Music Night и школьные выпускные отменены в Свердловской области из-за роста заболеваемости коронавирусом, также принято решение о закрытии фан-зоны ЕВРО-2020 на "Екатеринбург Арене", сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.Ранее Куйвашев не исключил введения новых ограничительных мер из-за роста заболевших COVID-19. С 15 мая в регионе фиксируются более 145 случаев коронавируса в сутки, ежедневно число заболевших растет. Всего с начала пандемии в регионе заболели 91,9 тысячи человек, скончались 3,6 тысячи пациентов."Сегодня мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны ЕВРО-2020 на "Екатеринбург Арене". Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба", - написал губернатор на своей странице в Instagram.Он добавил, что эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах.Помимо этого, из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе развернуто почти 3,5 тысячи дополнительных коек, добавил Куйвашев. Он подчеркнул, что поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе, в том числе масочного режима в общественных местах.
https://ria.ru/20210618/vypusknoy-1737545604.html
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, общество
В Свердловской области отменили Ural Music Night и выпускные
13:20 21.06.2021 (обновлено: 13:41 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на стадион "Екатеринбург Арена"
Вид на стадион Екатеринбург Арена - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Власти Свердловской области отменили фестиваль Ural Music Night и выпускные из-за COVID-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Музыкальный фестиваль Ural Music Night и школьные выпускные отменены в Свердловской области из-за роста заболеваемости коронавирусом, также принято решение о закрытии фан-зоны ЕВРО-2020 на "Екатеринбург Арене", сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
Ранее Куйвашев не исключил введения новых ограничительных мер из-за роста заболевших COVID-19. С 15 мая в регионе фиксируются более 145 случаев коронавируса в сутки, ежедневно число заболевших растет. Всего с начала пандемии в регионе заболели 91,9 тысячи человек, скончались 3,6 тысячи пациентов.
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"Сегодня мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны ЕВРО-2020 на "Екатеринбург Арене". Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба", - написал губернатор на своей странице в Instagram.
Он добавил, что эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах.
Помимо этого, из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе развернуто почти 3,5 тысячи дополнительных коек, добавил Куйвашев. Он подчеркнул, что поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе, в том числе масочного режима в общественных местах.
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Распространение коронавирусаНовости культурыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
 
 
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