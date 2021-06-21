https://ria.ru/20210621/korabli-1737831373.html

СМИ: Украина закупит у Британии два боевых корабля

СМИ: Украина закупит у Британии два боевых корабля - РИА Новости, 21.06.2021

СМИ: Украина закупит у Британии два боевых корабля

Украина закупит у Великобритании два противоминных корабля типа Sandown, об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T01:00

2021-06-21T01:00

2021-06-21T01:00

военно-морские силы украины

нато

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина закупит у Великобритании два противоминных корабля типа Sandown, об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники.По данным издания, корабли будут закуплены в этом году, специально для подписания договора об их поставке 21 июня в Одессу приедет президент Украины Владимир Зеленский.Как пишет "Думская", приобретаемые боевые корабли были построены в начале 1990-х годов. В составе Королевского флота находились 15 тральщиков этого типа, при этом в 2000-х по три корабля передали Эстонии и Саудовской Аравии.Тральщики типа Sandown имеют длину 53 метра, они оснащены двумя дизельными двигателями, а также электродвигателем для бесшумного хода, максимальная скорость - 13 узлов. Эти боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Единственным назначением этих тральщиков является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, они не имеют приспособлений для траления мин.В октябре прошлого года пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в меморандуме, подписанном Зеленским с экспортно-кредитным агентством Великобритании, идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины. В офисе президента Украины уточнили, что Великобритания за 1,4 миллиарда долларов поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО.

https://ria.ru/20210609/vooruzheniya-1736300907.html

https://ria.ru/20201010/ukraina-1579132846.html

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эстония

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-морские силы украины, нато, министерство обороны украины, владимир зеленский, великобритания, эстония, украина, в мире