СМИ: Украина закупит у Британии два боевых корабля
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"Думская": Украина закупит у Британии два противоминных корабля
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина закупит у Великобритании два противоминных корабля типа Sandown, об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники.
По данным издания, корабли будут закуплены в этом году, специально для подписания договора об их поставке 21 июня в Одессу приедет президент Украины Владимир Зеленский.
Как пишет "Думская", приобретаемые боевые корабли были построены в начале 1990-х годов. В составе Королевского флота находились 15 тральщиков этого типа, при этом в 2000-х по три корабля передали Эстонии и Саудовской Аравии.
Тральщики типа Sandown имеют длину 53 метра, они оснащены двумя дизельными двигателями, а также электродвигателем для бесшумного хода, максимальная скорость - 13 узлов. Эти боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Единственным назначением этих тральщиков является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, они не имеют приспособлений для траления мин.
В октябре прошлого года пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в меморандуме, подписанном Зеленским с экспортно-кредитным агентством Великобритании, идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.
В офисе президента Украины уточнили, что Великобритания за 1,4 миллиарда долларов поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО.
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