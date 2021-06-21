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СМИ: Украина закупит у Британии два боевых корабля
СМИ: Украина закупит у Британии два боевых корабля - РИА Новости, 21.06.2021
СМИ: Украина закупит у Британии два боевых корабля
Украина закупит у Великобритании два противоминных корабля типа Sandown, об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T01:00
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военно-морские силы украины
нато
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина закупит у Великобритании два противоминных корабля типа Sandown, об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники.По данным издания, корабли будут закуплены в этом году, специально для подписания договора об их поставке 21 июня в Одессу приедет президент Украины Владимир Зеленский.Как пишет "Думская", приобретаемые боевые корабли были построены в начале 1990-х годов. В составе Королевского флота находились 15 тральщиков этого типа, при этом в 2000-х по три корабля передали Эстонии и Саудовской Аравии.Тральщики типа Sandown имеют длину 53 метра, они оснащены двумя дизельными двигателями, а также электродвигателем для бесшумного хода, максимальная скорость - 13 узлов. Эти боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Единственным назначением этих тральщиков является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, они не имеют приспособлений для траления мин.В октябре прошлого года пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в меморандуме, подписанном Зеленским с экспортно-кредитным агентством Великобритании, идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины. В офисе президента Украины уточнили, что Великобритания за 1,4 миллиарда долларов поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО.
https://ria.ru/20210609/vooruzheniya-1736300907.html
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военно-морские силы украины, нато, министерство обороны украины, владимир зеленский, великобритания, эстония, украина, в мире
СМИ: Украина закупит у Британии два боевых корабля
01:00 21.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
Посетители на фрегате Гетман Сагайдачный во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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"Думская": Украина закупит у Британии два противоминных корабля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина закупит у Великобритании два противоминных корабля типа Sandown, об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники.
По данным издания, корабли будут закуплены в этом году, специально для подписания договора об их поставке 21 июня в Одессу приедет президент Украины Владимир Зеленский.
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Как пишет "Думская", приобретаемые боевые корабли были построены в начале 1990-х годов. В составе Королевского флота находились 15 тральщиков этого типа, при этом в 2000-х по три корабля передали Эстонии и Саудовской Аравии.
Тральщики типа Sandown имеют длину 53 метра, они оснащены двумя дизельными двигателями, а также электродвигателем для бесшумного хода, максимальная скорость - 13 узлов. Эти боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Единственным назначением этих тральщиков является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, они не имеют приспособлений для траления мин.
В октябре прошлого года пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в меморандуме, подписанном Зеленским с экспортно-кредитным агентством Великобритании, идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.
В офисе президента Украины уточнили, что Великобритания за 1,4 миллиарда долларов поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО.
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Военно-морские силы УкраиныНАТОМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийВеликобританияЭстонияУкраинаВ мире
 
 
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