https://ria.ru/20210621/khilkevich-1737908548.html

"Меня ненавидят": Хилькевич пожаловалась на хейтеров

"Меня ненавидят": Хилькевич пожаловалась на хейтеров - РИА Новости, 21.06.2021

"Меня ненавидят": Хилькевич пожаловалась на хейтеров

Анна Хилькевич отреагировала на критику в социальных сетях. На хейтеров она пожаловалась в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:24

2021-06-21T15:24

2021-06-21T15:24

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кино и сериалы

шоубиз

анна хилькевич

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Анна Хилькевич отреагировала на критику в социальных сетях. На хейтеров она пожаловалась в личном Instagram-аккаунте. "Они меня ненавидят", — признается актриса.Ее сильно задела реакция пользователей на пост, который она сделала на днях. Тогда актриса поделилась с подписчиками кадрами со съемок нового проекта, который посвящен военной теме. По ее мнению, 90 процентов негативных комментариев к нему были про ее губы. Артистка призналась, что только раз экспериментировала с уколами красоты. Несколько лет назад после рождения первенца она вколола в губы "гиалуронку", но результат процедуры ей не понравился — через пару недель Анна вывела препарат. ""Менталитет такой у нас — хейтить, простая зависть гложет людей", "У красивых или успешных людей всегда любят поискать изъян. Надо же до чего-то докопаться", — поддержали актрису пользователи. Недавно Хилькевич поделилась, как справляется с кризисом трех лет у своей дочери.

https://ria.ru/20210611/vodonaeva-1736522324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, кино и сериалы, анна хилькевич, знаменитости