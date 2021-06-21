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Шоубиз
https://ria.ru/20210621/khilkevich-1737908548.html
"Меня ненавидят": Хилькевич пожаловалась на хейтеров
"Меня ненавидят": Хилькевич пожаловалась на хейтеров - РИА Новости, 21.06.2021
"Меня ненавидят": Хилькевич пожаловалась на хейтеров
Анна Хилькевич отреагировала на критику в социальных сетях. На хейтеров она пожаловалась в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:24
2021-06-21T15:24
стиль жизни
кино и сериалы
шоубиз
анна хилькевич
знаменитости
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Анна Хилькевич отреагировала на критику в социальных сетях. На хейтеров она пожаловалась в личном Instagram-аккаунте. "Они меня ненавидят", — признается актриса.Ее сильно задела реакция пользователей на пост, который она сделала на днях. Тогда актриса поделилась с подписчиками кадрами со съемок нового проекта, который посвящен военной теме. По ее мнению, 90 процентов негативных комментариев к нему были про ее губы. Артистка призналась, что только раз экспериментировала с уколами красоты. Несколько лет назад после рождения первенца она вколола в губы "гиалуронку", но результат процедуры ей не понравился — через пару недель Анна вывела препарат. ""Менталитет такой у нас — хейтить, простая зависть гложет людей", "У красивых или успешных людей всегда любят поискать изъян. Надо же до чего-то докопаться", — поддержали актрису пользователи. Недавно Хилькевич поделилась, как справляется с кризисом трех лет у своей дочери.
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стиль жизни, кино и сериалы, анна хилькевич, знаменитости

"Меня ненавидят": Хилькевич пожаловалась на хейтеров

15:24 21.06.2021
 
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Премия ОК! Awards Больше чем звезды - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Анна Хилькевич отреагировала на критику в социальных сетях. На хейтеров она пожаловалась в личном Instagram-аккаунте.
"Они меня ненавидят", — признается актриса.
Ее сильно задела реакция пользователей на пост, который она сделала на днях. Тогда актриса поделилась с подписчиками кадрами со съемок нового проекта, который посвящен военной теме. По ее мнению, 90 процентов негативных комментариев к нему были про ее губы.
Артистка призналась, что только раз экспериментировала с уколами красоты. Несколько лет назад после рождения первенца она вколола в губы "гиалуронку", но результат процедуры ей не понравился — через пару недель Анна вывела препарат.
"Прошло пять лет, и за все это время я ни разу не делала ничего с губами", — говорит Хилькевич.
""Менталитет такой у нас — хейтить, простая зависть гложет людей", "У красивых или успешных людей всегда любят поискать изъян. Надо же до чего-то докопаться", — поддержали актрису пользователи.
Недавно Хилькевич поделилась, как справляется с кризисом трех лет у своей дочери.
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ШоубизСтиль жизниКино и сериалыАнна ХилькевичЗнаменитости
 
 
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