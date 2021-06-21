https://ria.ru/20210621/karabakh-1737911872.html

Лавров высказался о влиянии выборов в Армении на ситуацию в Карабахе

Лавров высказался о влиянии выборов в Армении на ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 21.06.2021

Лавров высказался о влиянии выборов в Армении на ситуацию в Карабахе

Выборы в Армении только состоялись, надо дождаться формирования правительства, чтобы понять, как эти процессы могут повлиять в том числе на ситуацию в Нагорном... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:51

2021-06-21T14:51

2021-06-21T15:07

россия

москва

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

армения

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выборы в Армении только состоялись, надо дождаться формирования правительства, чтобы понять, как эти процессы могут повлиять в том числе на ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Выборы только что состоялись, пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, пока там будет правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как могли повлиять прошедшие выборы на ситуацию в Карабахе и регионе.По его словам, в Москве исходят из того, что трехсторонние соглашения Россия-Азербайджан-Армения, прекратившие войну и запустившие процесс согласования экономического взаимодействия, работают.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/armeniya-1737899571.html

россия

москва

нагорный карабах

армения

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россия, москва, нагорный карабах, сергей лавров, армения