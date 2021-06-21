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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210621/karabakh-1737911872.html
Лавров высказался о влиянии выборов в Армении на ситуацию в Карабахе
Лавров высказался о влиянии выборов в Армении на ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 21.06.2021
Лавров высказался о влиянии выборов в Армении на ситуацию в Карабахе
Выборы в Армении только состоялись, надо дождаться формирования правительства, чтобы понять, как эти процессы могут повлиять в том числе на ситуацию в Нагорном... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:51
2021-06-21T15:07
россия
москва
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
армения
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выборы в Армении только состоялись, надо дождаться формирования правительства, чтобы понять, как эти процессы могут повлиять в том числе на ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Выборы только что состоялись, пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, пока там будет правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как могли повлиять прошедшие выборы на ситуацию в Карабахе и регионе.По его словам, в Москве исходят из того, что трехсторонние соглашения Россия-Азербайджан-Армения, прекратившие войну и запустившие процесс согласования экономического взаимодействия, работают.
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россия, москва, нагорный карабах, сергей лавров, армения
Лавров высказался о влиянии выборов в Армении на ситуацию в Карабахе
14:51 21.06.2021 (обновлено: 15:07 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Лавров ответил на вопрос о влиянии выборов в Армении на ситуацию в Карабахе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выборы в Армении только состоялись, надо дождаться формирования правительства, чтобы понять, как эти процессы могут повлиять в том числе на ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Выборы только что состоялись, пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Давайте дождемся, пока там будет правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, как могли повлиять прошедшие выборы на ситуацию в Карабахе и регионе.
По его словам, в Москве исходят из того, что трехсторонние соглашения Россия-Азербайджан-Армения, прекратившие войну и запустившие процесс согласования экономического взаимодействия, работают.

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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияМоскваНагорный КарабахСергей ЛавровАрмения
 
 
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