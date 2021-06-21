Немецкие "Левые" выступили против операций бундесвера за рубежом
10:50 21.06.2021 (обновлено: 11:15 21.06.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Глава немецких "Левых" заявил, что фракция не согласится на операции бундесвера за рубежом
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Немецкие "Левые" выступают против участия бундесвера в военных операциях за рубежом, эта позиция остается неизменной, заявил в интервью РИА Новости глава одноименной фракции в бундестаге, лидер избирательного списка "Левых" на выборах 26 сентября Дитмар Бартш.
"Избирательные кампании - не время для спекуляций о компромиссах. Совершенно независимо от результата выборов в бундестаг и последующего формирования правительства, я могу заверить, что "Левые" не согласятся ни на военные операции бундесвера за рубежом, ни на поставку вооружений в регионы конфликта или воюющим сторонам", - сказал Бартш.
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По его словам, партия также будет выступать против дальнейшего ужесточения закона о предоставлении убежища, как и против против любых усилий по дальнейшему усилению "европейской крепости" и, таким образом, превращению Средиземного моря в братскую могилу. "В нашей фракции в бундестаге не было колебаний по вопросам мира и разоружения. Так это и останется", - добавил он.
Немецкие эксперты не исключают, что "Левые" могут войти в новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в бундестаг 26 сентября при условии, что оно будет создано при участии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых" - эти партии разделяют левоцентристские взгляды. По результатам соцопросов, подобная коалиция пока не имеет поддержки большинства граждан. Жесткая позиция "Левых" в отношении НАТО и участия бундесвера в иностранных зарубежных миссиях также, по мнению экспертов, затруднит переговоры о возможном коалиционном соглашении - ни социал-демократы, ни "зеленые" не разделяют столь радикальных взглядов.
По словам Бартша, "Левые" не видят необходимости менять свою позицию по данному пункту в том числе и потому, что многие оценки, данные фракцией и партией в адрес ряда международных конфликтов, до сих пор остаются верными.
"Со всей сдержанностью могу отметить, что многие наши прогнозы сбылись. Мы критиковали войну в Афганистане с первого дня как безнадежную и убыточную затею. Мы предсказывали, что политика смены режима в Ливии или Ираке приведет к хаосу. Мы настоятельно предостерегали от поддержки оружием враждующих сторон. Стоит ли нам отклоняться от этих позиций? Нет!" - сказал Бартш.
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