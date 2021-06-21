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Глава фракции "Левые" назвал отношения Москвы и Берлина отравленными
Глава фракции "Левые" назвал отношения Москвы и Берлина отравленными - РИА Новости, 21.06.2021
Глава фракции "Левые" назвал отношения Москвы и Берлина отравленными
Отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве, однако это никак не должно быть связано с "величайшей немецкой виной" за развязывание Второй... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:43
2021-06-21T11:15
россия
дитмар бартш
франк-вальтер штайнмайер
мид германии
москва
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве, однако это никак не должно быть связано с "величайшей немецкой виной" за развязывание Второй мировой войны, заявил в интервью РИА Новости глава фракции "Левые" в бундестаге, лидер избирательного списка партии "Левые" на выборах 26 сентября Дитмар Бартш.Ранее 18 июня германо-российском музее Берлин-Карлсхорст была открыта выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", она стала центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, которая будет отмечаться 22 июня. В открытии выставки принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также послы стран, которые ранее были частью Советского Союза, депутаты бундестага, представители правительства и МИД Германии.Ранее стало известно, что ни бундестаг, ни правительство ФРГ не планируют проведения каких-либо официальных мероприятий в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии. Только фракция "Левые" в бундестаге заявила об организации в понедельник памятного вечера в парламентском комплексе в Берлине. В нем примут участие в том числе депутаты Государственной думы."Да, отношения между Германией и Россией сильно нарушены. Обе стороны внесли в это вклад. Отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве. Но здесь речь идет о событии величайшей немецкой вины. Я выступаю за решительный отказ от всех попыток оправдания или отрицания исключительной ответственности нацистской Германии за начало Второй мировой войны. И еще: без политики Советского Союза восстановление государственного единства Германии (было) немыслимо. Следует ли забыть и об этом?" - заявил глава фракции "Левые"."Только недавно, 8 мая, который мы отмечаем как День освобождения, меня очень тронуло то, сколько граждан, особенно в Восточной Германии, пришли к советским мемориалам или памятникам и возложили цветы. Федеральное правительство, мягко говоря, скорее воздерживается от этого. Более того: есть попытки переписать историю. Нередко игнорируется то, что СССР принял на себя основную тяжесть войны, и скорее создается впечатление, что разгром фашизма произошел без существенного советского участия", - добавил немецкий политик.По его словам, подобная линия проявилась особенно ярко, "когда Запад праздновал 75-ю годовщину "Дня Д" (даты высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года - ред)".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210619/merkel-1737678571.html
https://ria.ru/20210609/germaniya-1736313463.html
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россия, дитмар бартш, франк-вальтер штайнмайер, мид германии, москва, германия, берлин (город), в мире
Глава фракции "Левые" назвал отношения Москвы и Берлина отравленными
10:43 21.06.2021 (обновлено: 11:15 21.06.2021)
 
© Фото : Inga Haar/Deutscher BundestagГлава фракции "Левые" в бундестаге ФРГ Дитмар Бартш
Глава фракции Левые в бундестаге ФРГ Дитмар Бартш - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : Inga Haar/Deutscher Bundestag

Глава фракции "Левые" заявил, что отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве, однако это никак не должно быть связано с "величайшей немецкой виной" за развязывание Второй мировой войны, заявил в интервью РИА Новости глава фракции "Левые" в бундестаге, лидер избирательного списка партии "Левые" на выборах 26 сентября Дитмар Бартш.
Ранее 18 июня германо-российском музее Берлин-Карлсхорст была открыта выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", она стала центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, которая будет отмечаться 22 июня. В открытии выставки принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также послы стран, которые ранее были частью Советского Союза, депутаты бундестага, представители правительства и МИД Германии.
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Ранее стало известно, что ни бундестаг, ни правительство ФРГ не планируют проведения каких-либо официальных мероприятий в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии. Только фракция "Левые" в бундестаге заявила об организации в понедельник памятного вечера в парламентском комплексе в Берлине. В нем примут участие в том числе депутаты Государственной думы.
"Да, отношения между Германией и Россией сильно нарушены. Обе стороны внесли в это вклад. Отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве. Но здесь речь идет о событии величайшей немецкой вины. Я выступаю за решительный отказ от всех попыток оправдания или отрицания исключительной ответственности нацистской Германии за начало Второй мировой войны. И еще: без политики Советского Союза восстановление государственного единства Германии (было) немыслимо. Следует ли забыть и об этом?" - заявил глава фракции "Левые".
"Только недавно, 8 мая, который мы отмечаем как День освобождения, меня очень тронуло то, сколько граждан, особенно в Восточной Германии, пришли к советским мемориалам или памятникам и возложили цветы. Федеральное правительство, мягко говоря, скорее воздерживается от этого. Более того: есть попытки переписать историю. Нередко игнорируется то, что СССР принял на себя основную тяжесть войны, и скорее создается впечатление, что разгром фашизма произошел без существенного советского участия", - добавил немецкий политик.
По его словам, подобная линия проявилась особенно ярко, "когда Запад праздновал 75-ю годовщину "Дня Д" (даты высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года - ред)".
Читайте полный текст интервью >>
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