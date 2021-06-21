Глава фракции "Левые" назвал отношения Москвы и Берлина отравленными
10:43 21.06.2021 (обновлено: 11:15 21.06.2021)
© Фото : Inga Haar/Deutscher BundestagГлава фракции "Левые" в бундестаге ФРГ Дитмар Бартш
© Фото : Inga Haar/Deutscher Bundestag
Глава фракции "Левые" заявил, что отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве, однако это никак не должно быть связано с "величайшей немецкой виной" за развязывание Второй мировой войны, заявил в интервью РИА Новости глава фракции "Левые" в бундестаге, лидер избирательного списка партии "Левые" на выборах 26 сентября Дитмар Бартш.
Ранее 18 июня германо-российском музее Берлин-Карлсхорст была открыта выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", она стала центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, которая будет отмечаться 22 июня. В открытии выставки принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также послы стран, которые ранее были частью Советского Союза, депутаты бундестага, представители правительства и МИД Германии.
Ранее стало известно, что ни бундестаг, ни правительство ФРГ не планируют проведения каких-либо официальных мероприятий в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии. Только фракция "Левые" в бундестаге заявила об организации в понедельник памятного вечера в парламентском комплексе в Берлине. В нем примут участие в том числе депутаты Государственной думы.
"Да, отношения между Германией и Россией сильно нарушены. Обе стороны внесли в это вклад. Отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве. Но здесь речь идет о событии величайшей немецкой вины. Я выступаю за решительный отказ от всех попыток оправдания или отрицания исключительной ответственности нацистской Германии за начало Второй мировой войны. И еще: без политики Советского Союза восстановление государственного единства Германии (было) немыслимо. Следует ли забыть и об этом?" - заявил глава фракции "Левые".
"Только недавно, 8 мая, который мы отмечаем как День освобождения, меня очень тронуло то, сколько граждан, особенно в Восточной Германии, пришли к советским мемориалам или памятникам и возложили цветы. Федеральное правительство, мягко говоря, скорее воздерживается от этого. Более того: есть попытки переписать историю. Нередко игнорируется то, что СССР принял на себя основную тяжесть войны, и скорее создается впечатление, что разгром фашизма произошел без существенного советского участия", - добавил немецкий политик.
По его словам, подобная линия проявилась особенно ярко, "когда Запад праздновал 75-ю годовщину "Дня Д" (даты высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года - ред)".