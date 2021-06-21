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https://ria.ru/20210621/erdogan-1737978299.html
Эрдоган после встречи с Байденом заявил о новой эре в отношениях с США
Эрдоган после встречи с Байденом заявил о новой эре в отношениях с США - РИА Новости, 21.06.2021
Эрдоган после встречи с Байденом заявил о новой эре в отношениях с США
Анкара и Вашингтон вступают в новую эру в двусторонних отношениях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя итоги встречи с американским коллегой Джо... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T21:21
2021-06-21T21:21
нато
джо байден
турция
реджеп тайип эрдоган
вашингтон (город)
сша
в мире
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АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Анкара и Вашингтон вступают в новую эру в двусторонних отношениях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя итоги встречи с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе."Турция и США вступают в новую эру в двусторонних отношениях на позитивной и конструктивной основе. Укрепляя диалог с США на всех уровнях, Турция полна решимости использовать прекрасный климат, который мы установили с Байденом, с максимальной пользой для наших стран", - сказал президент Эрдоган в телеобращении.По его словам, в Турции готовы развивать союзнические отношения с США и верят, что со временем все разногласия будут преодолены. Он добавил, что единственное требование Турции при этом - уважать ее суверенные права во всех политических и экономических областях и поддерживать ее борьбу с террористическими организациями.Ранее Эрдоган обвинял администрацию Байдена в том, что она, как и предыдущие, продолжает поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией.
https://ria.ru/20210621/nato-1737977641.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/s400-1737484626.html
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нато, джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, вашингтон (город), сша, в мире
Эрдоган после встречи с Байденом заявил о новой эре в отношениях с США
21:21 21.06.2021
 
© AP Photo / Sedat Suna, PoolВице-президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган
Вице-президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Sedat Suna, Pool

Эрдоган после встречи с Байденом на саммите НАТО заявил о новой эре в отношениях Турции и США

Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Анкара и Вашингтон вступают в новую эру в двусторонних отношениях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя итоги встречи с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе.
"Турция и США вступают в новую эру в двусторонних отношениях на позитивной и конструктивной основе. Укрепляя диалог с США на всех уровнях, Турция полна решимости использовать прекрасный климат, который мы установили с Байденом, с максимальной пользой для наших стран", - сказал президент Эрдоган в телеобращении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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По его словам, в Турции готовы развивать союзнические отношения с США и верят, что со временем все разногласия будут преодолены. Он добавил, что единственное требование Турции при этом - уважать ее суверенные права во всех политических и экономических областях и поддерживать ее борьбу с террористическими организациями.
Ранее Эрдоган обвинял администрацию Байдена в том, что она, как и предыдущие, продолжает поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией.
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НАТОДжо БайденТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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