https://ria.ru/20210621/erdogan-1737978299.html

Эрдоган после встречи с Байденом заявил о новой эре в отношениях с США

Эрдоган после встречи с Байденом заявил о новой эре в отношениях с США - РИА Новости, 21.06.2021

Эрдоган после встречи с Байденом заявил о новой эре в отношениях с США

Анкара и Вашингтон вступают в новую эру в двусторонних отношениях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя итоги встречи с американским коллегой Джо... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T21:21

2021-06-21T21:21

2021-06-21T21:21

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турция

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АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Анкара и Вашингтон вступают в новую эру в двусторонних отношениях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя итоги встречи с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе."Турция и США вступают в новую эру в двусторонних отношениях на позитивной и конструктивной основе. Укрепляя диалог с США на всех уровнях, Турция полна решимости использовать прекрасный климат, который мы установили с Байденом, с максимальной пользой для наших стран", - сказал президент Эрдоган в телеобращении.По его словам, в Турции готовы развивать союзнические отношения с США и верят, что со временем все разногласия будут преодолены. Он добавил, что единственное требование Турции при этом - уважать ее суверенные права во всех политических и экономических областях и поддерживать ее борьбу с террористическими организациями.Ранее Эрдоган обвинял администрацию Байдена в том, что она, как и предыдущие, продолжает поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией.

https://ria.ru/20210621/nato-1737977641.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/s400-1737484626.html

турция

вашингтон (город)

сша

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нато, джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, вашингтон (город), сша, в мире