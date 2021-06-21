https://ria.ru/20210621/epivakkorona-1737926076.html

В Роспотребнадзоре рассказали о возможности ревакцинации "ЭпиВакКороной"

В Роспотребнадзоре рассказали о возможности ревакцинации "ЭпиВакКороной" - РИА Новости, 21.06.2021

В Роспотребнадзоре рассказали о возможности ревакцинации "ЭпиВакКороной"

Вакцину "ЭпиВакКорона" можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:00

2021-06-21T16:00

2021-06-21T16:48

вакцина "эпиваккорона"

россия

михаил мурашко

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вакцину "ЭпиВакКорона" можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ГНЦ "Вектор"."Состав вакцины "ЭпиВакКорона" создает возможность её использования для ревакцинации - без ограничения по их числу. Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты", - говорится в сообщении.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выработал определенные подходы по ревакцинации населения от коронавируса – в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210621/revaktsinatsiya-1737912650.html

https://ria.ru/20210617/epivakkorona-1737400414.html

россия

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2021

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вакцина "эпиваккорона", россия, михаил мурашко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, общество