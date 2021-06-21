https://ria.ru/20210621/drozdov-1737939651.html

Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице

Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице - РИА Новости, 21.06.2021

Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице

Ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице, сообщает "Собеседник". РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:20

2021-06-21T17:20

2021-06-21T17:20

алена водонаева

шоубиз

знаменитости

николай дроздов

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице, сообщает "Собеседник".Ведущего положили в больницу на 12 дней. Ему сделали УЗИ, МРТ, ЭХО, рентген. Свой 84-й день рождения Дроздов отметил в одиночестве, так как клиника, в которой он находится, сейчас на карантине, посетителей не пускают. Однако близкие о нем не забыли. "Все звонили, писали. У меня спрашивают даже здесь в больнице, какой подарок мне сделать. Я отвечаю всегда: "Самый главный мой подарок – ваша улыбка!" Все остальное у меня есть", — делится Николай Николаевич.На стационаре ведущий не изменяет своим привычкам. Он просыпается в пять, иногда в полшестого и "выходит на проходку". "Ощущаю себя отлично. И чувствую себя лет на 35!" — уверяет ведущий.Дроздов родился 20 июня 1937 года.На днях ведущую Алену Водонаеву срочно госпитализировали после обморока.

https://ria.ru/20210620/maksim-1737774633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена водонаева, знаменитости, николай дроздов