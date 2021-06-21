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Шоубиз
https://ria.ru/20210621/drozdov-1737939651.html
Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице
Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице - РИА Новости, 21.06.2021
Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице
Ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице, сообщает "Собеседник". РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:20
2021-06-21T17:20
алена водонаева
шоубиз
знаменитости
николай дроздов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице, сообщает "Собеседник".Ведущего положили в больницу на 12 дней. Ему сделали УЗИ, МРТ, ЭХО, рентген. Свой 84-й день рождения Дроздов отметил в одиночестве, так как клиника, в которой он находится, сейчас на карантине, посетителей не пускают. Однако близкие о нем не забыли. "Все звонили, писали. У меня спрашивают даже здесь в больнице, какой подарок мне сделать. Я отвечаю всегда: "Самый главный мой подарок – ваша улыбка!" Все остальное у меня есть", — делится Николай Николаевич.На стационаре ведущий не изменяет своим привычкам. Он просыпается в пять, иногда в полшестого и "выходит на проходку". "Ощущаю себя отлично. И чувствую себя лет на 35!" — уверяет ведущий.Дроздов родился 20 июня 1937 года.На днях ведущую Алену Водонаеву срочно госпитализировали после обморока.
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алена водонаева, знаменитости, николай дроздов

Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице

17:20 21.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНиколай Дроздов
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов день своего рождения провел в больнице, сообщает "Собеседник".
"Волноваться не стоит: я прилег, чтобы пройти дополнительное системное обследование организма", — говорит Дроздов.
Ведущего положили в больницу на 12 дней. Ему сделали УЗИ, МРТ, ЭХО, рентген.
Свой 84-й день рождения Дроздов отметил в одиночестве, так как клиника, в которой он находится, сейчас на карантине, посетителей не пускают. Однако близкие о нем не забыли.
"Все звонили, писали. У меня спрашивают даже здесь в больнице, какой подарок мне сделать. Я отвечаю всегда: "Самый главный мой подарок – ваша улыбка!" Все остальное у меня есть", — делится Николай Николаевич.
На стационаре ведущий не изменяет своим привычкам. Он просыпается в пять, иногда в полшестого и "выходит на проходку". "Ощущаю себя отлично. И чувствую себя лет на 35!" — уверяет ведущий.
Дроздов родился 20 июня 1937 года.
На днях ведущую Алену Водонаеву срочно госпитализировали после обморока.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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ШоубизАлена ВодонаеваЗнаменитостиНиколай Дроздов
 
 
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