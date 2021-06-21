https://ria.ru/20210621/dgtu-1737383594.html

Не толстый, а пышный: как помочь питомцу в борьбе с лишним весом

Не толстый, а пышный: как помочь питомцу в борьбе с лишним весом - РИА Новости, 21.06.2021

Не толстый, а пышный: как помочь питомцу в борьбе с лишним весом

Изменение обменных процессов в организме домашнего питомца в сочетании с поведением владельца часто приводят к появлению лишнего веса, а Международная... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Изменение обменных процессов в организме домашнего питомца в сочетании с поведением владельца часто приводят к появлению лишнего веса, а Международная ветеринарная ассоциация мелких животных (WSAVA) определяет ожирение как неизлечимое заболевание. Почему кошки набирают избыточный вес и как продлить жизнь пушистому другу? Об этом рассказал декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" Донского государственного технического университета, доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков.Пухлый питомец: мило или опасно?Увеличение веса может иметь множество последствий для здоровья домашних четвероногих: ожирение играет одну из ключевых ролей в развитии широкого спектра болезней и может усугублять существовавшие ранее заболевания. Кошки с избыточным весом, как отметил эксперт, подвергаются более высокому риску развития болезни нижних мочевых путей. Лишние килограммы могут способствовать состоянию чрезмерной стимуляции иммунной системы, что повреждает нормальную иммунную функцию."У здорового животного должны хорошо прощупываться ребра, живот подтянут, а при осмотре сверху видна "талия". Если ребра с трудом прощупываются под слоем жира, "талия" едва заметна, живот не подтянут, область живота округлившаяся с жировыми отложениями, стоит задуматься — не страдает ли домашний любимец от лишнего веса", — объяснил Ермаков.Также стоит взвесить животное: оптимальная масса тела взрослой кошки — 3,5-5,5 кг. Однако у некоторых пород нормальный вес превышает указанные параметры. Например, Мейн-куны могут весить 10 кг. Откуда растет жирОжирение происходит от дисбаланса между затраченной и полученной энергией: в результате недостаточной активности домашнего животного, а также из-за ошибок в кормлении — высококалорийный корм, угощение лакомствами, не соответствующими пищевым потребностям кошек. Медицинский фактор может способствовать развитию вторичного ожирения, которое происходит в результате заболевания или приема лекарственных препаратов. Кастрация и стерилизация также вызывают избыточный вес, так как после хирургического вмешательства у животных уменьшается активность и увеличивается потребление пищи: через 48 часов после операции потребление корма увеличивается в два раза.По его словам, такое изменение аппетита будет постоянным после кастрации и стерилизации. Но сама по себе хирургическая процедура не наносит вреда здоровью питомца, кроме операционных рисков. Как сбросить вес Диетическая терапия является важной частью в управлении веса у домашних животных, заявил эксперт."Во-первых, для снижения веса питомцев нужно давать им менее калорийный корм. Имеется в виду "меньше энергии", а не "меньше корма". Эта грань может быть тонкой, но она имеет решающее значение для результата. Простое уменьшение количества обычного корма не является эффективным способом снижения веса. В некоторых случаях это может быть даже опасно для кошки, поскольку в результате животное не получит необходимые питательные вещества в полном объеме", — рассказал Ермаков.Также необходимо тщательно контролировать размер порции: давать кошке количество корма, рекомендованное на упаковке, или следовать рекомендациям ветеринарного врача и использовать кухонные весы для точного определения суточной дозы. "Новейшие ветеринарные диеты содержат комплекс различных видов клетчатки и разработаны с учетом индивидуальных особенностей животных. Они помогают поддерживать у кошки чувство сытости и, следовательно, снижают вероятность выпрашивания корма, что способствует успеху программы снижения веса", — подчеркнул Ермаков.Также можно помочь кошке снизить вес, если обеспечить ей свободный доступ к питьевой воде из различных источников в разных местах дома. Это позволит питомцу потреблять достаточное количество воды, что будет благотворно сказываться на пищеварении.Разбудить охотникаЧаще всего домашнее животное проводит все свое время в замкнутом пространстве, поэтому чрезвычайно важно обеспечить ему достаточную активность. "Кошка с избыточным весом нуждается в регулярных физических нагрузках. Конечно, ей может быть в принципе трудно играть. Однако если владелец будет постепенно вводить игру в распорядок дня своего животного, он сможет помочь своему питомцу. Например, можно установить специальный игровой комплекс для кошки, где она сможет совершать прыжки и забираться на верхние уровни", — объяснил эксперт.Кроме того, у домашнего питомца должны быть игрушки, с которыми он может играть, пока хозяина нет дома. Два сеанса игры в день продолжительностью две минуты каждый — хорошее начало для кошки с избыточным весом. Частоту и продолжительность сеансов игры можно постепенно увеличивать по мере того, как кошка будет становиться более подвижной."Используемые игрушки должны имитировать естественную добычу и стимулировать охотничье поведение. Они должны предоставить кошке возможность практиковать последовательность наблюдения, преследования и нападения. Игра должна занимать большую часть времени домашней кошки, когда она реализует свое поведение хищника. Владельцы должны быть готовы уделить игре с кошкой значительное время", — прокомментировал Ермаков. Как отметил эксперт, кошкам необходимо чувствовать себя в безопасности дома. Поэтому владелец должен обеспечить условия, в которых животное сможет реализовывать свои основные поведенческие потребности (еда, сон и игра), а также справляться со стрессом, имея возможность спрятаться или убежать.

https://ria.ru/20210506/dgtu-1730339660.html

https://ria.ru/20210514/koshki-1732021176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, здоровье, общество, донской государственный технический университет