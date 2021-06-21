https://ria.ru/20210621/blagoveschensk-1737904643.html

Жители Благовещенска купаются в поднимающейся реке Зея

Жители Благовещенска купаются в поднимающейся реке Зея - РИА Новости, 21.06.2021

Жители Благовещенска купаются в поднимающейся реке Зея

Жители Благовещенска продолжают загорать и купаться в поднимающейся реке Зея, на берег которой уже завезли песок для возведения противопаводковых дамб, передает РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:16

2021-06-21T14:16

2021-06-21T14:16

зея (река)

олег имамеев

василий орлов (губернатор)

забайкальский край

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Жители Благовещенска продолжают загорать и купаться в поднимающейся реке Зея, на берег которой уже завезли песок для возведения противопаводковых дамб, передает корреспондент РИА Новости."Паводок ждём сильный. По прогнозу, длиться он будет три-четыре дня. В зоне возможного подтопления отдельные улицы Белогорья, район Амурской, 1, и так называемое первое село Верхнеблаговещенское, поселок Зазейский", - сообщил в Telegram-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.Он уточнил, что все городские службы находятся в состоянии полной готовности. "Специалисты готовятся возводить дамбы", - добавил мэр.По данным корреспондента РИА Новости, на берег прибывающей реки Зея в районе улицы Амурская, 1 завезли песок для сооружения дамб, рядом дежурит экипаж ГИБДД, автовладельцев просят не парковать машины возле будущих дамб.Несмотря на поднимающийся уровень Зеи и предупреждающие знаки, жители Благовещенска в районе Амурской, 1 продолжают купаться и загорать. В Благовещенске +27 градусов.По прогнозу ГУМЧС России по Амурской области, гребень паводка у Благовещенска ожидается 24-27 июня, уровень воды в реках Амур и Зея может превысить отметку опасного явления.Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье сообщил в Telegram-канале, что из-за подъёма реки Амур объявлен режим повышенной готовности, в регион идёт паводок из Забайкальского края и КНР. Режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и разрушения дорог введен в Амурской области 27 мая.

https://ria.ru/20210621/priamure-1737887598.html

https://ria.ru/20210621/pavodok-1737846791.html

зея (река)

забайкальский край

благовещенск

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зея (река), олег имамеев, василий орлов (губернатор), забайкальский край, благовещенск, происшествия