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Жители Благовещенска купаются в поднимающейся реке Зея
Жители Благовещенска купаются в поднимающейся реке Зея - РИА Новости, 21.06.2021
Жители Благовещенска купаются в поднимающейся реке Зея
Жители Благовещенска продолжают загорать и купаться в поднимающейся реке Зея, на берег которой уже завезли песок для возведения противопаводковых дамб, передает РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:16
2021-06-21T14:16
зея (река)
олег имамеев
василий орлов (губернатор)
забайкальский край
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Жители Благовещенска продолжают загорать и купаться в поднимающейся реке Зея, на берег которой уже завезли песок для возведения противопаводковых дамб, передает корреспондент РИА Новости."Паводок ждём сильный. По прогнозу, длиться он будет три-четыре дня. В зоне возможного подтопления отдельные улицы Белогорья, район Амурской, 1, и так называемое первое село Верхнеблаговещенское, поселок Зазейский", - сообщил в Telegram-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.Он уточнил, что все городские службы находятся в состоянии полной готовности. "Специалисты готовятся возводить дамбы", - добавил мэр.По данным корреспондента РИА Новости, на берег прибывающей реки Зея в районе улицы Амурская, 1 завезли песок для сооружения дамб, рядом дежурит экипаж ГИБДД, автовладельцев просят не парковать машины возле будущих дамб.Несмотря на поднимающийся уровень Зеи и предупреждающие знаки, жители Благовещенска в районе Амурской, 1 продолжают купаться и загорать. В Благовещенске +27 градусов.По прогнозу ГУМЧС России по Амурской области, гребень паводка у Благовещенска ожидается 24-27 июня, уровень воды в реках Амур и Зея может превысить отметку опасного явления.Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье сообщил в Telegram-канале, что из-за подъёма реки Амур объявлен режим повышенной готовности, в регион идёт паводок из Забайкальского края и КНР. Режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и разрушения дорог введен в Амурской области 27 мая.
https://ria.ru/20210621/priamure-1737887598.html
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зея (река)
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зея (река), олег имамеев, василий орлов (губернатор), забайкальский край, благовещенск, происшествия
Жители Благовещенска купаются в поднимающейся реке Зея
14:16 21.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко

Благовещенцы продолжают купаться в реке Зея, на которой готовятся возводить защитные дамбы

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Жители Благовещенска продолжают загорать и купаться в поднимающейся реке Зея, на берег которой уже завезли песок для возведения противопаводковых дамб, передает корреспондент РИА Новости.
"Паводок ждём сильный. По прогнозу, длиться он будет три-четыре дня. В зоне возможного подтопления отдельные улицы Белогорья, район Амурской, 1, и так называемое первое село Верхнеблаговещенское, поселок Зазейский", - сообщил в Telegram-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.
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Он уточнил, что все городские службы находятся в состоянии полной готовности. "Специалисты готовятся возводить дамбы", - добавил мэр.
По данным корреспондента РИА Новости, на берег прибывающей реки Зея в районе улицы Амурская, 1 завезли песок для сооружения дамб, рядом дежурит экипаж ГИБДД, автовладельцев просят не парковать машины возле будущих дамб.
Несмотря на поднимающийся уровень Зеи и предупреждающие знаки, жители Благовещенска в районе Амурской, 1 продолжают купаться и загорать. В Благовещенске +27 градусов.
По прогнозу ГУМЧС России по Амурской области, гребень паводка у Благовещенска ожидается 24-27 июня, уровень воды в реках Амур и Зея может превысить отметку опасного явления.
Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье сообщил в Telegram-канале, что из-за подъёма реки Амур объявлен режим повышенной готовности, в регион идёт паводок из Забайкальского края и КНР. Режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и разрушения дорог введен в Амурской области 27 мая.
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Зея (река)Олег ИмамеевВасилий Орлов (губернатор)Забайкальский крайБлаговещенскПроисшествия
 
 
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