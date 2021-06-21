В Совфеде прокомментировали итоги выборов в Армении
В Совфеде заявили, что выборы в Армении прошли в соответствии с международными стандартами
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами, заявил член Совета Федерации РФ Виктор Смирнов, который возглавлял делегацию российских сенаторов по наблюдению за выборами.
Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,92%. За блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.
"Выборы в Национальное Собрание Республики Армения прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами", - цитирует пресс-служба СФ Смирнова.
Сенатор отметил, что в день голосования лично посетил 17 избирательных участков, а в общей сложности группа наблюдателей от МПА СНГ побывала на 77 избирательных участках в Ереване и в регионах Армении. Состоялись также встречи сенаторов с руководством Центральной избирательной комиссии Армении, представителями ряда политических партий и избирательных блоков.
"День голосования продемонстрировал профессионализм членов участковых избирательных комиссий и Центризбиркома Армении. Везде, где мы побывали, шла организованная работа, точно исполнялось избирательное законодательство республики", - отметил парламентарий.
Он добавил, что активность избирателей на участках, которые посетили сенаторы, была достаточно высокой. При этом соблюдались противоэпидемические правила, действующие в стране в связи с коронавирусной инфекцией. "Те незначительные нарушения, которые были зафиксированы международными наблюдателями, носили технический характер, и, безусловно, не могли повлиять на результаты волеизъявления", - заключил Смирнов.