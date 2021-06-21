https://ria.ru/20210621/antitela-1737941547.html

Названа категория людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу

Названа категория людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу - РИА Новости, 21.06.2021

Названа категория людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу

Наибольшее количество антител наблюдается у людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку, сообщили ученые из Института химической биологии и... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:27

2021-06-21T17:27

2021-06-21T23:58

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Наибольшее количество антител наблюдается у людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку, сообщили ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.Участников исследования распределили на четыре группы: перенесшие коронавирус, а затем сделавшие прививку; не болевшие и вакцинированные; вылечившиеся от COVID-19, но непривитые; не вакцинированные и не болевшие. Самые высокие титры антител оказались у переболевших, а затем прошедших вакцинацию.По мнению исследователей, количество антител после легкой формы коронавирусной инфекции может быстро снижаться, поэтому необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обеспечить высокий титр защитных белков.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество