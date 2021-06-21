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Названа категория людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу
Названа категория людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу - РИА Новости, 21.06.2021
Названа категория людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу
Наибольшее количество антител наблюдается у людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку, сообщили ученые из Института химической биологии и... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:27
2021-06-21T23:58
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Наибольшее количество антител наблюдается у людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку, сообщили ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.Участников исследования распределили на четыре группы: перенесшие коронавирус, а затем сделавшие прививку; не болевшие и вакцинированные; вылечившиеся от COVID-19, но непривитые; не вакцинированные и не болевшие. Самые высокие титры антител оказались у переболевших, а затем прошедших вакцинацию.По мнению исследователей, количество антител после легкой формы коронавирусной инфекции может быстро снижаться, поэтому необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обеспечить высокий титр защитных белков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Названа категория людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу
17:27 21.06.2021 (обновлено: 23:58 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Российские ученые назвали людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Наибольшее количество антител наблюдается у людей, переболевших COVID-19, а затем сделавших прививку, сообщили ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.
Участников исследования распределили на четыре группы: перенесшие коронавирус, а затем сделавшие прививку; не болевшие и вакцинированные; вылечившиеся от COVID-19, но непривитые; не вакцинированные и не болевшие. Самые высокие титры антител оказались у переболевших, а затем прошедших вакцинацию.

"Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ", — объяснила младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева.

По мнению исследователей, количество антител после легкой формы коронавирусной инфекции может быстро снижаться, поэтому необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обеспечить высокий титр защитных белков.
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