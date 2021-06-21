https://ria.ru/20210621/airtag-1737587171.html

Обзор метки Apple AirTag: как не потеряться и не стать жертвой шпионажа

Обзор метки Apple AirTag: как не потеряться и не стать жертвой шпионажа - РИА Новости, 21.06.2021

Обзор метки Apple AirTag: как не потеряться и не стать жертвой шпионажа

Компания Apple выпустила совершенно новое для себя устройство — умную метку AirTag. Что это такое и годится ли она на роль шпионского гаджета, разбиралось РИА... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:00

2021-06-21T08:00

2021-06-21T07:59

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания Apple выпустила совершенно новое для себя устройство — умную метку AirTag. Что это такое и годится ли она на роль шпионского гаджета, разбиралось РИА Новости.Что это такоеВ апреле Apple показала AirTag — миниатюрную метку, предназначенную для поиска утерянных вещей. Цепляете этот маячок, скажем, на чемодан, и будете всегда знать, где он находится. Если вы поблизости (десять-пятнадцать метров), то посредством Bluetooth, а вот на расстоянии работает тот же принцип, что и при потерянном iPhone: метка через любой iPhone или iPad в радиусе действия старается передать информацию о своем местоположении.AirTag также поддерживает технологию высокоточного (вплоть до нескольких сантиметров) позиционирования Ultra Wideband, которая появилась вместе с iPhone 11 в 2019 году. К сожалению, UWB в России не действует — разрешение на эту частоту Apple пока не получила.И, как это принято у Apple, взаимодействует маячок лишь с устройствами из Купертино (версия iOS и iPadOS не ниже 14.5), через приложение "Локатор". И с этим связана одна особенность, которой пытаются воспользоваться любители бытовой слежки.Дело в том, что AirTag в пределах "видимости" iPhone не только подает звуковой сигнал, но и посылает уведомление на экран. Пользователи Android-устройств фактически никак не защищены от такого наблюдения. То есть метка, конечно, запищит, но умельцы уже научились выводить динамик из строя. Однако есть и хорошая новость: Apple обещает создать приложение для Android, сканирующее окружающее пространство на присутствие маячков.AirTag в работеЕще одна фирменная особенность AirTag — в комплекте нет средств для крепления. На корпусе ни проушины, ни отверстия. То есть чтобы просто прицепить AirTag к связке ключей, придется докупать дополнительные аксессуары.Стоит вытащить пленку-предохранитель, как AirTag — благодаря батарейке CR2032 — оживает и iPhone предлагает привязать маячок к личной учетной записи Apple ID. Далее — быстрая и простая настройка, где можно выбрать условное обозначение той вещи, за которой надо приглядывать. Кстати, автономность метки от одной батарейки, по утверждению производителей, — целый год.Встроенный динамик достаточно громкий. Причем он не нарушил водонепроницаемость — устройство выдерживает погружение на глубину до метра. Писк маячка, который включается из "Локатора", способствует поискам, особенно в помещении.При удалении от маячка iPhone прямо из приложения "Локатор" может выстроить маршрут до него — довольно точный. Было бы еще точнее, но нет UWB, и, например, в здании нелегко найти вещь с меткой из-за "одномерности" поиска. На навигацию влияет и то, сколько устройств Apple вокруг себя "видит" AirTag — чем больше, тем лучше.По примеру "старшего брата" в метке есть режим пропажи. При его активации AirTag сообщит нашедшему информацию о владельце. Но имеются нюансы. Во-первых, метка не отправляет каких-либо сообщений о том, где находится. Во-вторых, для взаимодействия маячок нужно поднести к спинке смартфона и только после этого появятся личные данные. Что интересно, в режиме пропажи маячок взаимодействует и с Android-смартфонами, оснащенными NFC, — проверено, работает. Оставлять себе метку просто нецелесообразно, ведь она привязана к конкретному Apple ID.Если с относительно статичными объектами AirTag справляется, то вот отсутствие GPS делает сомнительным отслеживание, например, домашних животных — "Локатор" вне прямой связи между меткой и iPhone обновляет местоположение раз в несколько минут. Впрочем, разработчики такой сценарий применения гаджета и не предусматривали. Кому нужна метка AirTagApple в очередной раз показала, что способна создать самобытное устройство, хоть и имеющее аналоги (SmartTag от Samsung), но выполненное на качественно ином уровне. Недаром китайские производители электроники наперебой заговорили о запуске проектов, подобных AirTag.AirTag в России обойдется в 2990 рублей — сумма не поражает, если вспомнить пристрастие Купертино к высоким ценникам. Комплект из четырех меток выгоднее — 9900 рублей. "Магия Apple" начинается в прайс-листе аксессуаров: кожаный брелок с металлическим кольцом — 3990, брелок-подвеска для рюкзака — 3290, а бирки-подвески, созданные в сотрудничестве с фирмой Hermes, — 30-40 тысяч рублей. Дорого, но альтернативные изделия никто не отменял.Метка пригодится не только гику в его цифровом хозяйстве, но и простому пользователю iPhone, который хочет знать чуть больше о собственных вещах. Главный недостаток AirTag — нет поддержки ультрашироких волн в России, без чего точный поиск весьма затруднителен. Надеемся, Apple решит эту проблему, как и вопрос взаимодействия с Android-устройствами.

https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html

https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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