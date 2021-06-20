https://ria.ru/20210620/yalta-1737743271.html

Число пострадавших от разгула стихии в Ялте выросло до 24 человек

Число пострадавших от разгула стихии в Ялте выросло до 24 человек - РИА Новости, 20.06.2021

Число пострадавших от разгула стихии в Ялте выросло до 24 человек

Число пострадавших от разгула стихии в Ялте возросло до 24 человек, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T03:37

2021-06-20T03:37

2021-06-20T04:00

подтопления в крыму

янина павленко

керчь

ялта

симферополь

кировский район

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Число пострадавших от разгула стихии в Ялте возросло до 24 человек, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее глава администрации Янина Павленко сообщала, что число пострадавших от стихии составило 18 человек, в основном у всех легкие травмы, один человек погиб, одна женщина пропала без вести.При этом, по его словам, число людей, пропавших без вести, увеличилось до двух.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210620/yalta-1737743055.html

керчь

ялта

симферополь

кировский район

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2021

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подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, симферополь, кировский район, происшествия