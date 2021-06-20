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Мэр Ялты заявила о стабилизации ситуации в регионе после наводнения

Мэр Ялты заявила о стабилизации ситуации в регионе после наводнения - РИА Новости, 20.06.2021

Мэр Ялты заявила о стабилизации ситуации в регионе после наводнения

Ситуация в ялтинском регионе, пострадавшем от наводнения, стабилизировалась, проблемными остаются только два участка, сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T03:14

2021-06-20T03:14

2021-06-20T03:14

подтопления в крыму

янина павленко

керчь

ялта

симферополь

кировский район

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Ситуация в ялтинском регионе, пострадавшем от наводнения, стабилизировалась, проблемными остаются только два участка, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Глава администрации призвала людей, оказавшихся в зоне подтопления, соглашаться на эвакуацию.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

керчь

ялта

симферополь

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, янина павленко, керчь, ялта, симферополь, кировский район, происшествия