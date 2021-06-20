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Путин заявил о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19
Путин заявил о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2021
Путин заявил о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19
Выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, будут продолжены, в период эпидемии их уже получили почти 1,2 миллиона человек,... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T00:19
2021-06-20T00:19
2021-06-20T00:19
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, будут продолжены, в период эпидемии их уже получили почти 1,2 миллиона человек, заявил президент России Владимир Путин.Всего специальные выплаты, как отметил глава государства, получили почти один миллион двести тысяч работников здравоохранения."На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. И хочу сегодня особо отметить, эти выплаты будут продолжены", - сказал он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, владимир путин, москва, общество
Путин заявил о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19
Путин: выплаты медработникам, помогающим пациентам с коронавирусом, будут продолжены