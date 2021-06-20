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Путин заявил о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19
Путин заявил о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2021
Путин заявил о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19
Выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, будут продолжены, в период эпидемии их уже получили почти 1,2 миллиона человек,... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T00:19
2021-06-20T00:19
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, будут продолжены, в период эпидемии их уже получили почти 1,2 миллиона человек, заявил президент России Владимир Путин.Всего специальные выплаты, как отметил глава государства, получили почти один миллион двести тысяч работников здравоохранения."На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. И хочу сегодня особо отметить, эти выплаты будут продолжены", - сказал он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, владимир путин, москва, общество
Путин заявил о продолжении выплат медработникам на фоне COVID-19
00:19 20.06.2021
 
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Путин: выплаты медработникам, помогающим пациентам с коронавирусом, будут продолжены

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, будут продолжены, в период эпидемии их уже получили почти 1,2 миллиона человек, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, важнейший вопрос - это оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности медицинских работников. В период эпидемии мы особо поддерживаем врачей, медсестер, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом", - сказал Путин в своем обращении с поздравлением медработников с их профессиональным праздником.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Владимир Путин
Президент России
Всего специальные выплаты, как отметил глава государства, получили почти один миллион двести тысяч работников здравоохранения.
"На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. И хочу сегодня особо отметить, эти выплаты будут продолжены", - сказал он.
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