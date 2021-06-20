https://ria.ru/20210620/vybory-1737771582.html

В Совфеде оценили, как проходят парламентские выборы в Армении

В Совфеде оценили, как проходят парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 20.06.2021

В Совфеде оценили, как проходят парламентские выборы в Армении

Парламентские выборы в Армении проходят спокойно, нарушений не отмечено, люди голосуют достаточно активно, сообщил РИА Новости в воскресенье по телефону из... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T12:54

2021-06-20T12:54

2021-06-20T12:54

внеочередные парламентские выборы в армении

россия

вадим деньгин

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737757145_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_cffa7add91d3ba7cc3e59aad3c36e6cc.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Парламентские выборы в Армении проходят спокойно, нарушений не отмечено, люди голосуют достаточно активно, сообщил РИА Новости в воскресенье по телефону из Еревана российский сенатор Вадим Деньгин, принимающий участие в наблюдении за голосованием.По его словам, "парламентские выборы проходят спокойно, нарушений не отмечено".Как ранее сообщила пресс-служба Совфеда, делегация российских сенаторов принимает участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами в Армении. Возглавляет делегацию заместитель председателя комитета верхней палаты по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов (по линии МПА СНГ). В составе миссии наблюдателей – член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин (по линии МПА СНГ), член комитета верхней палаты по международным делам Вадим Деньгин (по линии ПА ОБСЕ), член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Колбин (по линии ПА ОДКБ).В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.

https://ria.ru/20210620/pashinyan-1737758190.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, россия, вадим деньгин, армения, в мире