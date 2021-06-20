В Совфеде оценили, как проходят парламентские выборы в Армении
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Сенатор Деньгин заявил об отсутствии нарушений на парламентских выборах в Армении
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Парламентские выборы в Армении проходят спокойно, нарушений не отмечено, люди голосуют достаточно активно, сообщил РИА Новости в воскресенье по телефону из Еревана российский сенатор Вадим Деньгин, принимающий участие в наблюдении за голосованием.
"Я наблюдаю за выборами в Ереване, люди приходят голосовать достаточно активно, на избирательных участках представлены все партии, участвующие в выборах, гражданам доступна информация (о кандидатах)", - сказал политик.
По его словам, "парламентские выборы проходят спокойно, нарушений не отмечено".
Как ранее сообщила пресс-служба Совфеда, делегация российских сенаторов принимает участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами в Армении. Возглавляет делегацию заместитель председателя комитета верхней палаты по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов (по линии МПА СНГ). В составе миссии наблюдателей – член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин (по линии МПА СНГ), член комитета верхней палаты по международным делам Вадим Деньгин (по линии ПА ОБСЕ), член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Колбин (по линии ПА ОДКБ).
В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.
В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".
Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.
Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.