https://ria.ru/20210620/vstrecha-1737827618.html

Глава МИД Бельгии встретилась с Тихановской

Глава МИД Бельгии встретилась с Тихановской - РИА Новости, 20.06.2021

Глава МИД Бельгии встретилась с Тихановской

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес сообщила в своём Twitter, что провела в воскресенье переговоры с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T23:25

2021-06-20T23:25

2021-06-20T23:37

кгб белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

минск

белоруссия

люксембург (государство)

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Софи Вильмес сообщила в своём Twitter, что провела в воскресенье переговоры с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в преддверии совета министров иностранных дел Евросоюза, который состоится в понедельник в Люксембурге.Ранее представитель ЕС сообщил журналистам, что Белоруссия станет одной из главных тем заседания в Люксембурге, встрече будет предшествовать завтрак европейских министров со Светланой Тихановской."Бельгия поддерживает белорусский народ в их борьбе за демократическое общество без насилия", - написала Вильмес в Twitter. Она напомнила, что ЕС также поддерживает белорусов и готовится ввести санкции против ответственных лиц в этой стране.Как ожидается, министры в ходе встречи в Люксембурге обсудят пакет экономических санкций против Белоруссии, а также утвердят новые индивидуальные ограничительные меры против белорусских представителей, в том числе тех, кто, по мнению ЕС, несет ответственность за инцидент в Минске с самолетом компании Rayanair.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737611240.html

https://ria.ru/20210618/otvet-1737557524.html

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белоруссия

люксембург (государство)

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кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, люксембург (государство), в мире