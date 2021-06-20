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В Россотрудничестве назвали события ВОВ политически актуальной историей
В Россотрудничестве назвали события ВОВ политически актуальной историей - РИА Новости, 20.06.2021
В Россотрудничестве назвали события ВОВ политически актуальной историей
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что события Великой Отечественной войны являются политически актуальной историей. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:28
2021-06-20T12:28
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
совет федерации рф
евгений примаков
елена афанасьева
минск
белоруссия
общество
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что события Великой Отечественной войны являются политически актуальной историей."История Великой Отечественной войны - это политически актуальная история", - сказал Примаков в воскресенье в Минске во время международного форума российских соотечественников.По его словам, в настоящее время наблюдаются старательные попытки приучить мир к тому, что он не должен испытывать никакой благодарности за спасение к бывшему СССР, нынешней России, Белоруссии и другим современным странам – наследникам СССР. Примаков подчеркнул, что наблюдаются попытки "внушить, как минимум, что есть равная вина за Вторую мировую войну, которую делят между собой нацистская Германия и СССР". Он отметил, что на Западе стараются навязать общественному мнению, что "наши предки не освободители, а оккупанты".По мнению главы Россотрудничества, Великая Отечественная война в системе ценностей определяет важнейший код российской идентичности, это "не прошлое, а настоящее и будущее".Обращаясь к участникам форума, он отметил, что необходимо прямо говорить о том, что СССР и его народы принесли мир и освобождение, а также о том, "какие угрозы миру несет в себе перевирание истории, реваншизм, и не в учебниках, а здесь и сейчас". "Нынешние военно-политические блоки, новые линии разделения на европейском континенте – это наследие "холодной войны". Но сколько стараний вложено и вкладывается для того, чтобы исторически обосновать их сейчас, в том числе и перевирая историю", - подчеркнул Примаков.В свою очередь член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Елена Афанасьева, выступая на форуме, заявила, что наблюдающаяся полемика в мире о Второй мировой войне и роли СССР сродни информационной войне, направленной не только против России, но и с учетом характера конкретных исторических фактов - против человечества. "Война за историческую память будет обостряться", - прогнозирует она. Афанасьева отметила, что оппоненты на Западе стараются скрыть и забыть историческую правду, обелить себя.Международный форум российских соотечественников "22 июня 1941 г. Победа будет за нами!", посвященный 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит 19-23 июня в Минске и Бресте. Участниками мероприятия стали более 80 представителей российской диаспоры, ведущих активную общественно-социальную жизнь в зарубежной общине, из порядка 40 стран.
https://ria.ru/20210520/putin-1733136292.html
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россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), совет федерации рф, евгений примаков, елена афанасьева, минск, белоруссия, общество
В Россотрудничестве назвали события ВОВ политически актуальной историей
12:28 20.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

Евгений Примаков назвал события Великой Отечественной войны политически актуальной историей

Читать ria.ru в
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что события Великой Отечественной войны являются политически актуальной историей.
"История Великой Отечественной войны - это политически актуальная история", - сказал Примаков в воскресенье в Минске во время международного форума российских соотечественников.
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По его словам, в настоящее время наблюдаются старательные попытки приучить мир к тому, что он не должен испытывать никакой благодарности за спасение к бывшему СССР, нынешней России, Белоруссии и другим современным странам – наследникам СССР. Примаков подчеркнул, что наблюдаются попытки "внушить, как минимум, что есть равная вина за Вторую мировую войну, которую делят между собой нацистская Германия и СССР". Он отметил, что на Западе стараются навязать общественному мнению, что "наши предки не освободители, а оккупанты".
"В новой системе политических координат нас нужно, как они выражаются, сдерживать, нужно, чтобы мы бесконечно каялись и платили", - продолжил Примаков.
По мнению главы Россотрудничества, Великая Отечественная война в системе ценностей определяет важнейший код российской идентичности, это "не прошлое, а настоящее и будущее".
Обращаясь к участникам форума, он отметил, что необходимо прямо говорить о том, что СССР и его народы принесли мир и освобождение, а также о том, "какие угрозы миру несет в себе перевирание истории, реваншизм, и не в учебниках, а здесь и сейчас". "Нынешние военно-политические блоки, новые линии разделения на европейском континенте – это наследие "холодной войны". Но сколько стараний вложено и вкладывается для того, чтобы исторически обосновать их сейчас, в том числе и перевирая историю", - подчеркнул Примаков.
В свою очередь член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Елена Афанасьева, выступая на форуме, заявила, что наблюдающаяся полемика в мире о Второй мировой войне и роли СССР сродни информационной войне, направленной не только против России, но и с учетом характера конкретных исторических фактов - против человечества. "Война за историческую память будет обостряться", - прогнозирует она. Афанасьева отметила, что оппоненты на Западе стараются скрыть и забыть историческую правду, обелить себя.
Международный форум российских соотечественников "22 июня 1941 г. Победа будет за нами!", посвященный 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит 19-23 июня в Минске и Бресте. Участниками мероприятия стали более 80 представителей российской диаспоры, ведущих активную общественно-социальную жизнь в зарубежной общине, из порядка 40 стран.
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РоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Совет Федерации РФЕвгений ПримаковЕлена АфанасьеваМинскБелоруссияОбщество
 
 
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