В Россотрудничестве назвали события ВОВ политически актуальной историей
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
Евгений Примаков назвал события Великой Отечественной войны политически актуальной историей
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что события Великой Отечественной войны являются политически актуальной историей.
"История Великой Отечественной войны - это политически актуальная история", - сказал Примаков в воскресенье в Минске во время международного форума российских соотечественников.
По его словам, в настоящее время наблюдаются старательные попытки приучить мир к тому, что он не должен испытывать никакой благодарности за спасение к бывшему СССР, нынешней России, Белоруссии и другим современным странам – наследникам СССР. Примаков подчеркнул, что наблюдаются попытки "внушить, как минимум, что есть равная вина за Вторую мировую войну, которую делят между собой нацистская Германия и СССР". Он отметил, что на Западе стараются навязать общественному мнению, что "наши предки не освободители, а оккупанты".
"В новой системе политических координат нас нужно, как они выражаются, сдерживать, нужно, чтобы мы бесконечно каялись и платили", - продолжил Примаков.
По мнению главы Россотрудничества, Великая Отечественная война в системе ценностей определяет важнейший код российской идентичности, это "не прошлое, а настоящее и будущее".
Обращаясь к участникам форума, он отметил, что необходимо прямо говорить о том, что СССР и его народы принесли мир и освобождение, а также о том, "какие угрозы миру несет в себе перевирание истории, реваншизм, и не в учебниках, а здесь и сейчас". "Нынешние военно-политические блоки, новые линии разделения на европейском континенте – это наследие "холодной войны". Но сколько стараний вложено и вкладывается для того, чтобы исторически обосновать их сейчас, в том числе и перевирая историю", - подчеркнул Примаков.
В свою очередь член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Елена Афанасьева, выступая на форуме, заявила, что наблюдающаяся полемика в мире о Второй мировой войне и роли СССР сродни информационной войне, направленной не только против России, но и с учетом характера конкретных исторических фактов - против человечества. "Война за историческую память будет обостряться", - прогнозирует она. Афанасьева отметила, что оппоненты на Западе стараются скрыть и забыть историческую правду, обелить себя.
Международный форум российских соотечественников "22 июня 1941 г. Победа будет за нами!", посвященный 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит 19-23 июня в Минске и Бресте. Участниками мероприятия стали более 80 представителей российской диаспоры, ведущих активную общественно-социальную жизнь в зарубежной общине, из порядка 40 стран.