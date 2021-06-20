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Власти Москвы рассказали, кто попадает в больницы после вакцинации
Власти Москвы рассказали, кто попадает в больницы после вакцинации - РИА Новости, 20.06.2021
Власти Москвы рассказали, кто попадает в больницы после вакцинации
Единицы попадают после вакцинации от коронавируса в больницы, в основном те, кто не получил второй компонент, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:51
2021-06-20T12:51
2021-06-20T17:18
здоровье - общество
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Единицы попадают после вакцинации от коронавируса в больницы, в основном те, кто не получил второй компонент, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.Ранее мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что в Москве отмечаются повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе после вакцинации."Случаи заболевания коронавирусом после вакцинации есть, как и после любой другой прививки. Но подавляющее большинство в этом случае болеют легко или вообще без симптомов. Лишь единицы попадают после вакцинации в больницы, в основном это те, кто не закончил вакцинацию вторым компонентом", — сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210620/shtamm-1737770764.html
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, москва
Власти Москвы рассказали, кто попадает в больницы после вакцинации
12:51 20.06.2021 (обновлено: 17:18 20.06.2021)
В депздраве заявили, что в больницы попадают в основном после первой прививки от COVID-19