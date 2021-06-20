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Гинцбург: "Спутник V" защитит от всех известных штаммов коронавируса
Гинцбург: "Спутник V" защитит от всех известных штаммов коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021
Гинцбург: "Спутник V" защитит от всех известных штаммов коронавируса
Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:51
2021-06-20T12:51
2021-06-20T12:56
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Гинцбург: "Спутник V" защитит от всех известных штаммов коронавируса
12:51 20.06.2021 (обновлено: 12:56 20.06.2021)
Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" защитит от всех известных штаммов коронавируса