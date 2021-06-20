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Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 20.06.2021
Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Владимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Материал опубликуют в одном из ведущих изданий Германии,... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:57
2021-06-20T13:57
2021-06-20T15:06
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
германия
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн — РИА Новости. Владимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Материал опубликуют в одном из ведущих изданий Германии, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В День памяти и скорби, 22 июня, глава государства возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью.В понедельник в Кремле Путин встретится с депутатами Госдумы, а на неделе проведет совещание с членами правительства.Двадцать второго июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Эта дата — начало Великой Отечественной войны — стала одной из самых трагических в истории России.В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события. В 12:15 объявлена всероссийская минута молчания.
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великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, германия, общество
Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
13:57 20.06.2021 (обновлено: 15:06 20.06.2021)
В Германии опубликуют статью Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны