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Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса
Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021
Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса
Индийский штамм коронавируса "злее" уханьского — болезнь при заражении протекает молниеносно, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:45
2021-06-20T12:45
2021-06-20T22:35
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александр гинцбург
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса "злее" уханьского — болезнь при заражении протекает молниеносно, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день разновидностей коронавируса.Заболеваемость в России выросла в начале лета. Так, накануне в Москве зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили дельта-штамм, который обнаружили в марте в Индии. По предварительным данным, новый вариант более агрессивен.Вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 проходит во всех регионах. Также доступны препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, и "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, александр гинцбург
Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса
12:45 20.06.2021 (обновлено: 22:35 20.06.2021)
Гинцбург заявил, что индийский штамм коронавируса сокращает время выработки антител