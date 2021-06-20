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Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса

Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021

Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса

Индийский штамм коронавируса "злее" уханьского — болезнь при заражении протекает молниеносно, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T12:45

2021-06-20T12:45

2021-06-20T22:35

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александр гинцбург

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн — РИА Новости. Индийский штамм коронавируса "злее" уханьского — болезнь при заражении протекает молниеносно, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, вакцина "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день разновидностей коронавируса.Заболеваемость в России выросла в начале лета. Так, накануне в Москве зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили дельта-штамм, который обнаружили в марте в Индии. По предварительным данным, новый вариант более агрессивен.Вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 проходит во всех регионах. Также доступны препараты "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, и "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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