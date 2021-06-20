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В Белом доме анонсировали новый пакет санкций по ситуации с Навальным
В Белом доме анонсировали новый пакет санкций по ситуации с Навальным - РИА Новости, 21.06.2021
В Белом доме анонсировали новый пакет санкций по ситуации с Навальным
США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-20T16:47
2021-06-20T16:47
2021-06-21T01:22
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле", - заявил Салливан в эфире CNN.Салливан напомнил, что президент США Джо Байден подписал указ, который облегчает процедуру введения новых санкций против России по ряду аспектов."Они (санкции) придут, когда мы разработаем пакеты, обеспечивающие, что мы атакуем правильные цели. Когда мы сделаем это, мы наложим дополнительные санкции относительно химического оружия", - сказал Салливан.Ранее демократы в конгрессе раскритиковали администрацию за то, что она не ввела второй, обязательный по закону, раунд санкций по делу Навального ко 2 июня 2021 года. Демократы заявили, что администрация регулярно пропускает крайние сроки, прописанные в американском законе о санкциях.Алексей Навальный сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
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джейк салливан, россия, ив роше, алексей навальный, дмитрий песков, сша, в мире
В Белом доме анонсировали новый пакет санкций по ситуации с Навальным
16:47 20.06.2021 (обновлено: 01:22 21.06.2021)
Советник Байдена анонсировал новые санкции против России в связи с ситуацией с Навальным
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США
готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
.
"Мы ввели санкции против России
за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле", - заявил Салливан в эфире CNN.
Салливан напомнил, что президент США Джо Байден подписал указ, который облегчает процедуру введения новых санкций против России по ряду аспектов.
"Они (санкции) придут, когда мы разработаем пакеты, обеспечивающие, что мы атакуем правильные цели. Когда мы сделаем это, мы наложим дополнительные санкции относительно химического оружия", - сказал Салливан.
Ранее демократы в конгрессе раскритиковали администрацию за то, что она не ввела второй, обязательный по закону, раунд санкций по делу Навального ко 2 июня 2021 года. Демократы заявили, что администрация регулярно пропускает крайние сроки, прописанные в американском законе о санкциях.
Алексей Навальный
сейчас находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.