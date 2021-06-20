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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210620/russianlanguage-1737768477.html
Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации
Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации - РИА Новости, 20.06.2021
Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации
Лучше поставить знак препинания, чем не поставить. Интонация всегда поможет определить, нужна ли запятая. В крылатой фразе "казнить нельзя помиловать" допустимо писать только двоеточие и тире. А еще все, что написано выше — неправда. Какие еще есть распространенные мифы о знаках препинания? И почему орфография намного строже пунктуации?
2021-06-20T12:22
2021-06-20T12:22
как это по-русски
подкаст
грамотность
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Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации
Лучше поставить знак препинания, чем не поставить. Интонация всегда поможет определить, нужна ли запятая. В крылатой фразе «казнить нельзя помиловать» допустимо писать только двоеточие и тире. А еще все, что написано выше — неправда. Какие еще есть распространенные мифы о знаках препинания? И почему орфография намного строже пунктуации?
audio/mpeg
Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации
Лучше поставить знак препинания, чем не поставить. Интонация всегда поможет определить, нужна ли запятая. В крылатой фразе «казнить нельзя помиловать» допустимо писать только двоеточие и тире. А еще все, что написано выше — неправда. Какие еще есть распространенные мифы о знаках препинания? И почему орфография намного строже пунктуации?
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Владимир ПахомовЭпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Светлана МитинаМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, грамотность

Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации

12:22 20.06.2021
 
Как это по-русски
Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации
Вчера, 12:22
Читать ria.ru в
Лучше поставить знак препинания, чем не поставить. Интонация всегда поможет определить, нужна ли запятая. В крылатой фразе "казнить нельзя помиловать" допустимо писать только двоеточие и тире. А еще все, что написано выше — неправда. Какие еще есть распространенные мифы о знаках препинания? И почему орфография намного строже пунктуации?
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Эксперт эпизода: Владимир Пахомов
Эпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Светлана Митина
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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