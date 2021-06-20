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Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации

Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации - РИА Новости, 20.06.2021

Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации

Лучше поставить знак препинания, чем не поставить. Интонация всегда поможет определить, нужна ли запятая. В крылатой фразе "казнить нельзя помиловать" допустимо писать только двоеточие и тире. А еще все, что написано выше — неправда. Какие еще есть распространенные мифы о знаках препинания? И почему орфография намного строже пунктуации?

2021-06-20T12:22

2021-06-20T12:22

2021-06-20T12:22

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Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации Лучше поставить знак препинания, чем не поставить. Интонация всегда поможет определить, нужна ли запятая. В крылатой фразе «казнить нельзя помиловать» допустимо писать только двоеточие и тире. А еще все, что написано выше — неправда. Какие еще есть распространенные мифы о знаках препинания? И почему орфография намного строже пунктуации? audio/mpeg

Больше запятых — не меньше запятых! И другие ложные правила пунктуации Лучше поставить знак препинания, чем не поставить. Интонация всегда поможет определить, нужна ли запятая. В крылатой фразе «казнить нельзя помиловать» допустимо писать только двоеточие и тире. А еще все, что написано выше — неправда. Какие еще есть распространенные мифы о знаках препинания? И почему орфография намного строже пунктуации? audio/mpeg

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Владимир ПахомовЭпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Светлана МитинаМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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