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Около авиабазы на западе Ирака упала ракета, сообщили СМИ
Около авиабазы на западе Ирака упала ракета, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2021
Около авиабазы на западе Ирака упала ракета, сообщили СМИ
Ракета упала около авиабазы Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности страны. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:06
2021-06-20T15:48
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ракета упала около авиабазы Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности страны.Согласно источнику, ракета, тип которой пока не удалось определить, была выпущена в сторону базы, но упала вблизи нее, пострадавших нет.Источник отметил, что силовики обнаружили платформу запуска ракет, она находилась в районе Аш-Шухада недалеко от базы.База Айн аль-Асад расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
https://ria.ru/20210605/iran-1735748835.html
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анбар (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире
Около авиабазы на западе Ирака упала ракета, сообщили СМИ
15:06 20.06.2021 (обновлено: 15:48 20.06.2021)
 
© AP Photo / Nasser NasserАмериканская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке
Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© AP Photo / Nasser Nasser

Al-Sumaria: около авиабазы на западе Ирака упала ракета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ракета упала около авиабазы Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности страны.
Согласно источнику, ракета, тип которой пока не удалось определить, была выпущена в сторону базы, но упала вблизи нее, пострадавших нет.
Источник отметил, что силовики обнаружили платформу запуска ракет, она находилась в районе Аш-Шухада недалеко от базы.
База Айн аль-Асад расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.
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Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
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