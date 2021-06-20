https://ria.ru/20210620/raketa-1737784135.html

Около авиабазы на западе Ирака упала ракета, сообщили СМИ

Около авиабазы на западе Ирака упала ракета, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2021

Около авиабазы на западе Ирака упала ракета, сообщили СМИ

Ракета упала около авиабазы Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности страны. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T15:06

2021-06-20T15:06

2021-06-20T15:48

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ракета упала около авиабазы Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности страны.Согласно источнику, ракета, тип которой пока не удалось определить, была выпущена в сторону базы, но упала вблизи нее, пострадавших нет.Источник отметил, что силовики обнаружили платформу запуска ракет, она находилась в районе Аш-Шухада недалеко от базы.База Айн аль-Асад расположена в 160 километрах к северу от Багдада. В июне прошлого года официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул заявлял, что это единственная база в стране, где остаются военные международной антитеррористической коалиции во главе с США.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://ria.ru/20210605/iran-1735748835.html

https://ria.ru/20210505/irak-1731188210.html

анбар (мухафаза)

багдад (город)

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анбар (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире