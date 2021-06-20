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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html
Россия начинается здесь: достопримечательности Пскова и окрестностей
Россия начинается здесь: достопримечательности Пскова и окрестностей - РИА Новости, 20.06.2021
Россия начинается здесь: достопримечательности Пскова и окрестностей
В Пскове река — Великая, набережная — Золотая, хоть и Советская, крепости — неприступные, а пещеры — Богом зданные (именно так их называют). Здесь понравится... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В Пскове река — Великая, набережная — Золотая, хоть и Советская, крепости — неприступные, а пещеры — Богом зданные (именно так их называют). Здесь понравится любителям отдыха на природе, знатокам достопримечательностей, зодчества, ратных историй. Даже искушенные туристы найдут чему удивиться. Гурманам тоже сюда: готовят вкусно, продукты — местные. О том, что посмотреть и попробовать в Пскове и окрестностях, — в материале РИА Новости.Где начинается Россия"Россия начинается здесь" — светится в темноте большая надпись на набережной реки Великой прямо под стенами кремля. История такова: сперва на одном из фестивалей появилась инсталляция с буквами со снесенной в Москве гостиницы "Россия". Потом из них сделали слоган и оставили. Многие возмущались, состоялся даже суд о законности нового украшения — как это, яркая современность под самыми стенами древней крепости. Да и здесь ли начинается Россия? Но вердикт вынесли такой: надпись законна. Горожане и туристы соглашаются: она "стала неотъемлемой частью города", "не портит, только дополняет", "хорошая и душевная", "красиво смотрится ночью".По легенде, этот город на северо-западе России основала в середине X века княгиня Ольга — в месте, где сошлись три солнечных луча. Она была первой правительницей Руси, принявшей христианство. По ее велению воздвигли Свято-Троицкий собор — деревянный храм, тоже первый на Руси, освященный во имя Святой Троицы. Так что доля правды в инсталляции есть.Кром неприступныйПсковский Кром (древний псковский детинец — варианты названия) в Средневековье считали одной из величайших крепостей мира. Ее в свое время не покорили ни польская, ни шведская армии. Всего у города было пять поясов укреплений. По всем открытым башням стоит погулять.После реставрации в июне публике доступна Плоская, до этого — Высокая. Они стоят на разных берегах реки Псковы, в месте, где она сливается с Великой. В будущем их планируют соединить мостом. Интересно сравнить башни и снаружи, и изнутри, а заодно и выставки посмотреть.Экскурсия по Варлаамовской позволит увидеть стену в разрезе. В начале прошлого века ее часть рухнула в реку и, как говорят экскурсоводы, до сих пор лежит на дне Великой. На месте пролома при реставрации сделали панорамное остекление, выглядит необычно и внушительно.Кстати, и Высокая, и Варлаамовская башни расположены в районе Запсковье — на противоположном от центра берегу реки. Тут же — Советская набережная, которую в народе и даже на Яндекс-картах называют Золотой из-за элитного жилого квартала. Неподалеку Финский парк, приятное место для прогулок.Под защитой ЮНЕСКО и Александра НевскогоХрамы и монастыри Пскова — тема отдельная и бесконечная. Седьмого июля 2019 года десять древних памятников включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья с палаткой под звонницу, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления с Запсковья, церковь Николы с Усохи, церковь Василия на Горке, церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. Именно в такой последовательности они перечисляются на туристическом сайте города — готовый маршрут для путешественников.Стоит уделить внимание и памятникам. Например, статуя княгини Ольги украшает самый центр города. Внушительный монумент "Ледовое побоище" (высота 30,7 метра, вес 163 тонны) возвышается на горе Соколиха. Александр Невский (вокруг него дружина) смотрит на запад, словно охраняя город.Подземный ход и тайный вылазТуда, кстати, нужно отправиться, чтобы увидеть еще одну неприступную крепость —Изборскую (30 километров от Пскова в сторону эстонской границы). Еще там — уютные купеческие дома, потрясающе красивые Словенские ключи, которые сливаются в один поток и впадают в Городищенское озеро. Изборская крепость с середины XIV до начала XVI веков выдержала восемь крупных осад и ни разу не сдалась. Тут можно не только гулять по территории и стенам, разглядывать следы от пушечных ядер на одной из башен, но и, например, спуститься по тайному ходу — на 16 метров вниз. Во время нападений его использовали для доступа к воде, но сейчас выход заколочен. "Там частная собственность, огороды", — объясняют в музее-заповеднике. Идти вниз по каменным ступеням долго, немного страшно и очень темно. В Изборске вот уже более тысячи лет бьют Словенские ключи. Их считают священными. И еще говорят, что вода в них живая и мертвая. Правда, несколько лет назад Роспотребнадзор сделал забор, исследовал и не рекомендовал ее пить.Всего 20 километров от Изборска — и вы в Печорах, на самой границе с Эстонией. Здесь расположен знаменитый Псково-Печерский монастырь — один из крупнейших в России, с уникальными "Богом зданными пещерами", которые по преданию еще в XIV веке случайно обнаружил крестьянин. Сейчас это монастырское кладбище, где проводят экскурсии.Как ехать, где жить, что естьГостиниц достаточно, но лучше бронировать заранее. При попытке поселиться в последний момент перед выходными или праздниками на улице, конечно, не останетесь. Но велика вероятность, что будут скромные варианты — без удобств, хостелы. Или наоборот, придется переплатить. Но если побеспокоиться загодя, в Пскове можно найти, например, одноместный номер с окнами в пол и видом на кремль по более чем приемлемой цене (менее двух тысяч в сутки). В Изборске подороже, зато — купеческая усадьба и ресторация, в Печорах — дешевле.Переживать о еде не стоит, везде приятные рестораны и местная кухня. Например, в Пскове отлично жарят окушков. Местные рекомендуют "ПоЖАРку", "Трапезные палаты" и "Трактир 903" с видом на башни и слияние двух рек. В "Чайке" (это ресторан-дебаркадер) можно и вовсе поесть на воде. Из деликатесов многие везут с собой снетка — знаменитую мелкую рыбешку (о ней и на экскурсиях рассказывают). В это время года доступна только в сушеном виде, зато доедет куда угодно и не испортится. В Изборске прямо под стенами крепости работает блинная, а в местной ресторации в купеческой усадьбе подают уху с водкой и греческий салат с псковским уклоном — с местной брынзой. В Печорах стоит обратить внимание на монастырские продукты.Еще тут вкусные сыры, да и вообще немало фермерских хозяйств — природа способствует.Добраться не сложно. Ходят поезда, в Пскове есть аэропорт, а основные дороги преимущественно в очень хорошем состоянии. Трасса двухполосная, по одной в каждую сторону, но это не смущает — трафик небольшой. Правда, заправок немного, это надо учитывать. Ехать близко: примерно 730 от Москвы и менее 300 от Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20200327/1568684350.html
https://ria.ru/20210618/pechory-1737178186.html
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Россия начинается здесь: достопримечательности Пскова и окрестностей

08:00 20.06.2021 (обновлено: 08:04 20.06.2021)
 
© Анастасия Мельникова Псково-Печерский монастырь
Псково-Печерский монастырь
© Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В Пскове река — Великая, набережная — Золотая, хоть и Советская, крепости — неприступные, а пещеры — Богом зданные (именно так их называют). Здесь понравится любителям отдыха на природе, знатокам достопримечательностей, зодчества, ратных историй. Даже искушенные туристы найдут чему удивиться. Гурманам тоже сюда: готовят вкусно, продукты — местные. О том, что посмотреть и попробовать в Пскове и окрестностях, — в материале РИА Новости.

Где начинается Россия

"Россия начинается здесь" — светится в темноте большая надпись на набережной реки Великой прямо под стенами кремля. История такова: сперва на одном из фестивалей появилась инсталляция с буквами со снесенной в Москве гостиницы "Россия". Потом из них сделали слоган и оставили. Многие возмущались, состоялся даже суд о законности нового украшения — как это, яркая современность под самыми стенами древней крепости. Да и здесь ли начинается Россия? Но вердикт вынесли такой: надпись законна.
Горожане и туристы соглашаются: она "стала неотъемлемой частью города", "не портит, только дополняет", "хорошая и душевная", "красиво смотрится ночью".
© РИА Новости / Светлана БаеваПсков, Россия начинается здесь
Псков, Россия начинается здесь
1 из 3
Псков, Россия начинается здесь
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Кремль
Вид на Кремль
2 из 3
Вид на Кремль
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваРоссия начинается здесь, вид сбоку
Россия начинается здесь, вид сбоку
3 из 3
Россия начинается здесь, вид сбоку
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3
Псков, Россия начинается здесь
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3
Вид на Кремль
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3
Россия начинается здесь, вид сбоку
© РИА Новости / Светлана Баева
По легенде, этот город на северо-западе России основала в середине X века княгиня Ольга — в месте, где сошлись три солнечных луча. Она была первой правительницей Руси, принявшей христианство. По ее велению воздвигли Свято-Троицкий собор — деревянный храм, тоже первый на Руси, освященный во имя Святой Троицы. Так что доля правды в инсталляции есть.

Кром неприступный

Псковский Кром (древний псковский детинец — варианты названия) в Средневековье считали одной из величайших крепостей мира. Ее в свое время не покорили ни польская, ни шведская армии. Всего у города было пять поясов укреплений. По всем открытым башням стоит погулять.
После реставрации в июне публике доступна Плоская, до этого — Высокая. Они стоят на разных берегах реки Псковы, в месте, где она сливается с Великой. В будущем их планируют соединить мостом. Интересно сравнить башни и снаружи, и изнутри, а заодно и выставки посмотреть.
© РИА Новости / Светлана БаеваВид Пскова
Вид Пскова
1 из 8
Вид Пскова
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваВысокая и Плоская башни
Высокая и Плоская башни
2 из 8
Высокая и Плоская башни
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанк

Псковский кремль на берегу реки Великой

Псковский кремль на берегу реки Великой
3 из 8

Псковский кремль на берегу реки Великой

© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана БаеваПанорамное остекление Варлаамовской башни
Панорамное остекление Варлаамовской башни
4 из 8
Панорамное остекление Варлаамовской башни
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Кремль
Вид на Кремль
5 из 8
Вид на Кремль
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваЭкскурсия по Кремлю
Экскурсия по Кремлю
6 из 8
Экскурсия по Кремлю
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваТуристы в Варлаамовской башне
Туристы в Варлаамовской башне
7 из 8
Туристы в Варлаамовской башне
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваРека Пскова
Река Пскова
8 из 8
Река Пскова
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 8
Вид Пскова
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 8
Высокая и Плоская башни
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 8

Псковский кремль на берегу реки Великой

© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
4 из 8
Панорамное остекление Варлаамовской башни
© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 8
Вид на Кремль
© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 8
Экскурсия по Кремлю
© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 8
Туристы в Варлаамовской башне
© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 8
Река Пскова
© РИА Новости / Светлана Баева
Экскурсия по Варлаамовской позволит увидеть стену в разрезе. В начале прошлого века ее часть рухнула в реку и, как говорят экскурсоводы, до сих пор лежит на дне Великой. На месте пролома при реставрации сделали панорамное остекление, выглядит необычно и внушительно.
Кстати, и Высокая, и Варлаамовская башни расположены в районе Запсковье — на противоположном от центра берегу реки. Тут же — Советская набережная, которую в народе и даже на Яндекс-картах называют Золотой из-за элитного жилого квартала. Неподалеку Финский парк, приятное место для прогулок.
Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове - РИА Новости, 1920, 27.03.2020
27 марта 2020, 08:00Туризм
Город на Великой реке. Прогулки по старинному Пскову

Под защитой ЮНЕСКО и Александра Невского

Храмы и монастыри Пскова — тема отдельная и бесконечная. Седьмого июля 2019 года десять древних памятников включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья с палаткой под звонницу, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления с Запсковья, церковь Николы с Усохи, церковь Василия на Горке, церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. Именно в такой последовательности они перечисляются на туристическом сайте города готовый маршрут для путешественников.
Стоит уделить внимание и памятникам. Например, статуя княгини Ольги украшает самый центр города. Внушительный монумент "Ледовое побоище" (высота 30,7 метра, вес 163 тонны) возвышается на горе Соколиха. Александр Невский (вокруг него дружина) смотрит на запад, словно охраняя город.
CC0 / Public domain/Остроголовый / Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья
Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья
1 из 2
Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья
CC0 / Public domain/Остроголовый /
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Памятник Александру Невскому на горе Соколихе в память о Ледовом побоище. Установлен в 1993 году, архитектор Петр Семенович Бутенко

Памятник Александру Невскому на горе Соколихе в память о Ледовом побоище
2 из 2

Памятник Александру Невскому на горе Соколихе в память о Ледовом побоище. Установлен в 1993 году, архитектор Петр Семенович Бутенко

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 2
Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья
CC0 / Public domain/Остроголовый /
2 из 2

Памятник Александру Невскому на горе Соколихе в память о Ледовом побоище. Установлен в 1993 году, архитектор Петр Семенович Бутенко

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

Подземный ход и тайный вылаз

Туда, кстати, нужно отправиться, чтобы увидеть еще одну неприступную крепость —Изборскую (30 километров от Пскова в сторону эстонской границы). Еще там — уютные купеческие дома, потрясающе красивые Словенские ключи, которые сливаются в один поток и впадают в Городищенское озеро.
Изборская крепость с середины XIV до начала XVI веков выдержала восемь крупных осад и ни разу не сдалась. Тут можно не только гулять по территории и стенам, разглядывать следы от пушечных ядер на одной из башен, но и, например, спуститься по тайному ходу — на 16 метров вниз. Во время нападений его использовали для доступа к воде, но сейчас выход заколочен. "Там частная собственность, огороды", — объясняют в музее-заповеднике. Идти вниз по каменным ступеням долго, немного страшно и очень темно.
© Depositphotos / misimaИзборская крепость и часовня иконы Корсунской Божией Матери
Изборская крепость и часовня иконы Корсунской Божией Матери
1 из 8
Изборская крепость и часовня иконы Корсунской Божией Матери
© Depositphotos / misima
© РИА Новости / Светлана БаеваИзборская крепость
Изборская крепость
2 из 8
Изборская крепость
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваБашня в Изборской крепости
Башня в Изборской крепости
3 из 8
Башня в Изборской крепости
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваКрепостная стена в Изборске
Крепостная стена в Изборске
4 из 8
Крепостная стена в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваПодземный ход
Подземный ход
5 из 8
Подземный ход
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваКартинка в конце подземного входа
Картинка в конце подземного входа
6 из 8
Картинка в конце подземного входа
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваДом в Изборске
Дом в Изборске
7 из 8
Дом в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваУлица в Изборске
Улица в Изборске
8 из 8
Улица в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 8
Изборская крепость и часовня иконы Корсунской Божией Матери
© Depositphotos / misima
2 из 8
Изборская крепость
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 8
Башня в Изборской крепости
© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 8
Крепостная стена в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 8
Подземный ход
© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 8
Картинка в конце подземного входа
© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 8
Дом в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 8
Улица в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
В Изборске вот уже более тысячи лет бьют Словенские ключи. Их считают священными. И еще говорят, что вода в них живая и мертвая. Правда, несколько лет назад Роспотребнадзор сделал забор, исследовал и не рекомендовал ее пить.
Всего 20 километров от Изборска — и вы в Печорах, на самой границе с Эстонией. Здесь расположен знаменитый Псково-Печерский монастырь — один из крупнейших в России, с уникальными "Богом зданными пещерами", которые по преданию еще в XIV веке случайно обнаружил крестьянин. Сейчас это монастырское кладбище, где проводят экскурсии.
© РИА Новости / Светлана БаеваКлючи в Изборске
Ключи в Изборске
1 из 6
Ключи в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваСловенские ключи
Словенские ключи
2 из 6
Словенские ключи
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на ключи в Изборске

Ключи в Изборске
3 из 6

Вид на ключи в Изборске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваОзеро Городище
Озеро Городище
4 из 6
Озеро Городище
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Святые врата и Петровская башня Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области

Святые врата и Петровская башня Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области
5 из 6

Святые врата и Петровская башня Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Успенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области

Успенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области
6 из 6

Успенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 6
Ключи в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6
Словенские ключи
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 6

Вид на ключи в Изборске

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 6
Озеро Городище
© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 6

Святые врата и Петровская башня Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 6

Успенский пещерный храм Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Как ехать, где жить, что есть

Гостиниц достаточно, но лучше бронировать заранее. При попытке поселиться в последний момент перед выходными или праздниками на улице, конечно, не останетесь. Но велика вероятность, что будут скромные варианты — без удобств, хостелы. Или наоборот, придется переплатить. Но если побеспокоиться загодя, в Пскове можно найти, например, одноместный номер с окнами в пол и видом на кремль по более чем приемлемой цене (менее двух тысяч в сутки). В Изборске подороже, зато — купеческая усадьба и ресторация, в Печорах — дешевле.
Переживать о еде не стоит, везде приятные рестораны и местная кухня. Например, в Пскове отлично жарят окушков. Местные рекомендуют "ПоЖАРку", "Трапезные палаты" и "Трактир 903" с видом на башни и слияние двух рек. В "Чайке" (это ресторан-дебаркадер) можно и вовсе поесть на воде. Из деликатесов многие везут с собой снетка — знаменитую мелкую рыбешку (о ней и на экскурсиях рассказывают). В это время года доступна только в сушеном виде, зато доедет куда угодно и не испортится.
© РИА Новости / Светлана БаеваВход и указатели в гостиницу
Вход и указатели в гостиницу
1 из 6
Вход и указатели в гостиницу
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваУлица с гостиницей в Изборске
Улица с гостиницей в Изборске
2 из 6
Улица с гостиницей в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваСоветская (Золотая) набережная
Советская (Золотая) набережная
3 из 6
Советская (Золотая) набережная
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваРечные окушки
Речные окушки
4 из 6
Речные окушки
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваКафе в Изборске
Кафе в Изборске
5 из 6
Кафе в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваГостиница в Изборске
Гостиница в Изборске
6 из 6
Гостиница в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 6
Вход и указатели в гостиницу
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6
Улица с гостиницей в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 6
Советская (Золотая) набережная
© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 6
Речные окушки
© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 6
Кафе в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
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Гостиница в Изборске
© РИА Новости / Светлана Баева
В Изборске прямо под стенами крепости работает блинная, а в местной ресторации в купеческой усадьбе подают уху с водкой и греческий салат с псковским уклоном — с местной брынзой. В Печорах стоит обратить внимание на монастырские продукты.
Еще тут вкусные сыры, да и вообще немало фермерских хозяйств — природа способствует.
Добраться не сложно. Ходят поезда, в Пскове есть аэропорт, а основные дороги преимущественно в очень хорошем состоянии. Трасса двухполосная, по одной в каждую сторону, но это не смущает — трафик небольшой. Правда, заправок немного, это надо учитывать. Ехать близко: примерно 730 от Москвы и менее 300 от Санкт-Петербурга.
Страусы на экоферме Изборский страус - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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