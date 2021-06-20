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Россия начинается здесь: достопримечательности Пскова и окрестностей

Россия начинается здесь: достопримечательности Пскова и окрестностей - РИА Новости, 20.06.2021

Россия начинается здесь: достопримечательности Пскова и окрестностей

В Пскове река — Великая, набережная — Золотая, хоть и Советская, крепости — неприступные, а пещеры — Богом зданные (именно так их называют). Здесь понравится... РИА Новости, 20.06.2021

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В Пскове река — Великая, набережная — Золотая, хоть и Советская, крепости — неприступные, а пещеры — Богом зданные (именно так их называют). Здесь понравится любителям отдыха на природе, знатокам достопримечательностей, зодчества, ратных историй. Даже искушенные туристы найдут чему удивиться. Гурманам тоже сюда: готовят вкусно, продукты — местные. О том, что посмотреть и попробовать в Пскове и окрестностях, — в материале РИА Новости.Где начинается Россия"Россия начинается здесь" — светится в темноте большая надпись на набережной реки Великой прямо под стенами кремля. История такова: сперва на одном из фестивалей появилась инсталляция с буквами со снесенной в Москве гостиницы "Россия". Потом из них сделали слоган и оставили. Многие возмущались, состоялся даже суд о законности нового украшения — как это, яркая современность под самыми стенами древней крепости. Да и здесь ли начинается Россия? Но вердикт вынесли такой: надпись законна. Горожане и туристы соглашаются: она "стала неотъемлемой частью города", "не портит, только дополняет", "хорошая и душевная", "красиво смотрится ночью".По легенде, этот город на северо-западе России основала в середине X века княгиня Ольга — в месте, где сошлись три солнечных луча. Она была первой правительницей Руси, принявшей христианство. По ее велению воздвигли Свято-Троицкий собор — деревянный храм, тоже первый на Руси, освященный во имя Святой Троицы. Так что доля правды в инсталляции есть.Кром неприступныйПсковский Кром (древний псковский детинец — варианты названия) в Средневековье считали одной из величайших крепостей мира. Ее в свое время не покорили ни польская, ни шведская армии. Всего у города было пять поясов укреплений. По всем открытым башням стоит погулять.После реставрации в июне публике доступна Плоская, до этого — Высокая. Они стоят на разных берегах реки Псковы, в месте, где она сливается с Великой. В будущем их планируют соединить мостом. Интересно сравнить башни и снаружи, и изнутри, а заодно и выставки посмотреть.Экскурсия по Варлаамовской позволит увидеть стену в разрезе. В начале прошлого века ее часть рухнула в реку и, как говорят экскурсоводы, до сих пор лежит на дне Великой. На месте пролома при реставрации сделали панорамное остекление, выглядит необычно и внушительно.Кстати, и Высокая, и Варлаамовская башни расположены в районе Запсковье — на противоположном от центра берегу реки. Тут же — Советская набережная, которую в народе и даже на Яндекс-картах называют Золотой из-за элитного жилого квартала. Неподалеку Финский парк, приятное место для прогулок.Под защитой ЮНЕСКО и Александра НевскогоХрамы и монастыри Пскова — тема отдельная и бесконечная. Седьмого июля 2019 года десять древних памятников включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья с палаткой под звонницу, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления с Запсковья, церковь Николы с Усохи, церковь Василия на Горке, церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. Именно в такой последовательности они перечисляются на туристическом сайте города — готовый маршрут для путешественников.Стоит уделить внимание и памятникам. Например, статуя княгини Ольги украшает самый центр города. Внушительный монумент "Ледовое побоище" (высота 30,7 метра, вес 163 тонны) возвышается на горе Соколиха. Александр Невский (вокруг него дружина) смотрит на запад, словно охраняя город.Подземный ход и тайный вылазТуда, кстати, нужно отправиться, чтобы увидеть еще одну неприступную крепость —Изборскую (30 километров от Пскова в сторону эстонской границы). Еще там — уютные купеческие дома, потрясающе красивые Словенские ключи, которые сливаются в один поток и впадают в Городищенское озеро. Изборская крепость с середины XIV до начала XVI веков выдержала восемь крупных осад и ни разу не сдалась. Тут можно не только гулять по территории и стенам, разглядывать следы от пушечных ядер на одной из башен, но и, например, спуститься по тайному ходу — на 16 метров вниз. Во время нападений его использовали для доступа к воде, но сейчас выход заколочен. "Там частная собственность, огороды", — объясняют в музее-заповеднике. Идти вниз по каменным ступеням долго, немного страшно и очень темно. В Изборске вот уже более тысячи лет бьют Словенские ключи. Их считают священными. И еще говорят, что вода в них живая и мертвая. Правда, несколько лет назад Роспотребнадзор сделал забор, исследовал и не рекомендовал ее пить.Всего 20 километров от Изборска — и вы в Печорах, на самой границе с Эстонией. Здесь расположен знаменитый Псково-Печерский монастырь — один из крупнейших в России, с уникальными "Богом зданными пещерами", которые по преданию еще в XIV веке случайно обнаружил крестьянин. Сейчас это монастырское кладбище, где проводят экскурсии.Как ехать, где жить, что естьГостиниц достаточно, но лучше бронировать заранее. При попытке поселиться в последний момент перед выходными или праздниками на улице, конечно, не останетесь. Но велика вероятность, что будут скромные варианты — без удобств, хостелы. Или наоборот, придется переплатить. Но если побеспокоиться загодя, в Пскове можно найти, например, одноместный номер с окнами в пол и видом на кремль по более чем приемлемой цене (менее двух тысяч в сутки). В Изборске подороже, зато — купеческая усадьба и ресторация, в Печорах — дешевле.Переживать о еде не стоит, везде приятные рестораны и местная кухня. Например, в Пскове отлично жарят окушков. Местные рекомендуют "ПоЖАРку", "Трапезные палаты" и "Трактир 903" с видом на башни и слияние двух рек. В "Чайке" (это ресторан-дебаркадер) можно и вовсе поесть на воде. Из деликатесов многие везут с собой снетка — знаменитую мелкую рыбешку (о ней и на экскурсиях рассказывают). В это время года доступна только в сушеном виде, зато доедет куда угодно и не испортится. В Изборске прямо под стенами крепости работает блинная, а в местной ресторации в купеческой усадьбе подают уху с водкой и греческий салат с псковским уклоном — с местной брынзой. В Печорах стоит обратить внимание на монастырские продукты.Еще тут вкусные сыры, да и вообще немало фермерских хозяйств — природа способствует.Добраться не сложно. Ходят поезда, в Пскове есть аэропорт, а основные дороги преимущественно в очень хорошем состоянии. Трасса двухполосная, по одной в каждую сторону, но это не смущает — трафик небольшой. Правда, заправок немного, это надо учитывать. Ехать близко: примерно 730 от Москвы и менее 300 от Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20200327/1568684350.html

https://ria.ru/20210618/pechory-1737178186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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