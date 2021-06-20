Глава ЛНР назвал смерть митрополита Митрофана большой утратой

"Жизненный путь владыки Митрофана – пример истинного служения идеалам добра, мира и справедливости. Все свои годы он посвятил служению заповедям Христа и укреплению православной веры. Безусловно, для республики кончина архиерея Луганской епархии – большая утрата. Его светлый образ навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и ценил", - говорится в заявлении главы ЛНР.