Глава ЛНР назвал смерть митрополита Митрофана большой утратой
09:05 20.06.2021 (обновлено: 13:11 20.06.2021)
© РИА НовостиЦеремония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске
Пасечник назвал смерть архиерея Луганской епархии большой утратой для жителей республики
ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал большой утратой для жителей республики смерть архиерея Луганской епархии митрополита Луганского и Алчевского Митрофана.
Ранее в Луганской епархии заявили, что на 59-м году жизни скончался митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.
"Жизненный путь владыки Митрофана – пример истинного служения идеалам добра, мира и справедливости. Все свои годы он посвятил служению заповедям Христа и укреплению православной веры. Безусловно, для республики кончина архиерея Луганской епархии – большая утрата. Его светлый образ навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и ценил", - говорится в заявлении главы ЛНР.
Пасечник выразил соболезнования родным умершего митрополита и всей православной пастве.