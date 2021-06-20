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Религия и мировоззрение
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Глава ЛНР назвал смерть митрополита Митрофана большой утратой
Глава ЛНР назвал смерть митрополита Митрофана большой утратой - РИА Новости, 20.06.2021
Глава ЛНР назвал смерть митрополита Митрофана большой утратой
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал большой утратой для жителей республики смерть архиерея Луганской епархии... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:05
2021-06-20T13:11
религия и мировоззрение
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леонид пасечник
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал большой утратой для жителей республики смерть архиерея Луганской епархии митрополита Луганского и Алчевского Митрофана.Ранее в Луганской епархии заявили, что на 59-м году жизни скончался митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.Пасечник выразил соболезнования родным умершего митрополита и всей православной пастве.
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религия, леонид пасечник, луганская народная республика, в мире
Глава ЛНР назвал смерть митрополита Митрофана большой утратой
09:05 20.06.2021 (обновлено: 13:11 20.06.2021)
 
© РИА НовостиЦеремония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске
Церемония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости

Пасечник назвал смерть архиерея Луганской епархии большой утратой для жителей республики

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал большой утратой для жителей республики смерть архиерея Луганской епархии митрополита Луганского и Алчевского Митрофана.
Ранее в Луганской епархии заявили, что на 59-м году жизни скончался митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.
"Жизненный путь владыки Митрофана – пример истинного служения идеалам добра, мира и справедливости. Все свои годы он посвятил служению заповедям Христа и укреплению православной веры. Безусловно, для республики кончина архиерея Луганской епархии – большая утрата. Его светлый образ навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и ценил", - говорится в заявлении главы ЛНР.
Пасечник выразил соболезнования родным умершего митрополита и всей православной пастве.
 
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