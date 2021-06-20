https://ria.ru/20210620/ogranicheniya-1737791703.html

В Петербурге приостановили работу фестиваля и двух кинозалов

В Петербурге приостановили работу фестиваля и двух кинозалов - РИА Новости, 20.06.2021

В Петербурге приостановили работу фестиваля и двух кинозалов

Музыкальный фестиваль и работу двух кинозалов приостановили в Петербурге из-за нарушения антиковидных мер, сообщает городской комитет по контролю за имуществом. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:23

2021-06-20T16:23

2021-06-20T16:31

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Музыкальный фестиваль и работу двух кинозалов приостановили в Петербурге из-за нарушения антиковидных мер, сообщает городской комитет по контролю за имуществом.Комитет совместно с Роспотребнадзором и правоохранительными органами в ежедневном режиме проводят работу по контролю за соблюдением антиковидных мер. За минувшие пятницу и субботу проведены рейды на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, Петроградского, Калининского, Невского, Приморского, Фрунзенского и Центрального районов города.В частности, в субботу сотрудниками комитета была проведена проверка лофт-пространства на Арсенальной набережной. В здании и на прилегающей к нему территории проводился музыкальный фестиваль, который не был согласован с комитетом по культуре Петербурга, при этом на мероприятии присутствовало более 500 посетителей."Билеты на фестиваль были без указания зрительского места. Также организаторами не были представлены журналы термометрии и дезинфекции, в здании посетители находились без СИЗ (средств индивидуальной защиты – ред.). Проведение мероприятия было остановлено, посетители покинули территорию лофт-пространства", - говорится в сообщении.Также в ходе рейдов проверены торговые центры "Тукан" и "Балкания Нова". При проверке ТЦ "Тукан" выявлены нарушения: персонал и посетители не используют средства индивидуальной защиты, отсутствует разметка для дистанцирования, осуществляется работа фудкорта. В кинотеатрах торгового комплекса "Балкания Нова" посетители не использовали маски, дистанция между ними не соблюдалась. Работа кинозалов была временно остановлена, входы в них опечатаны.Кроме торговых центров, проверен 241 отдельно стоящий объект в сфере услуг, торговли и общепита. За нарушение стандарта санитарной безопасности сотрудниками комитета было составлено 59 протоколов осмотра в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 10 протоколов об административных правонарушениях в отношении физлиц. Сотрудниками Роспотребнадзора принято решение о временном запрете деятельности в отношении 4 кальянных.

https://ria.ru/20210619/peterburg-1737722401.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия