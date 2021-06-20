https://ria.ru/20210620/murashko-1737739892.html

Мурашко: труд медиков во время пандемии позволил спасти миллионы жизней

Мурашко: труд медиков во время пандемии позволил спасти миллионы жизней - РИА Новости, 20.06.2021

Мурашко: труд медиков во время пандемии позволил спасти миллионы жизней

Максимальная отдача всех медицинских работников в период пандемии позволила спасти миллионы жизней, при этом коронавирус ещё не ушёл и медики продолжают... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T00:35

2021-06-20T00:35

2021-06-20T00:35

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россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Максимальная отдача всех медицинских работников в период пандемии позволила спасти миллионы жизней, при этом коронавирус ещё не ушёл и медики продолжают проявлять самоотверженность и силу духа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, поздравляя медицинских работников с профессиональным праздником.Министр отметил, что полтора года все медики работают с невероятным напряжением, порой на пределе возможностей, при этом ежедневно демонстрируют высочайший профессионализм и беззаветную преданность профессии.По словам Мурашко, многие медики переболели COVID-19, многие прошли трудный путь восстановления, но возвращаются к своей специальности."Мы с вами совершили невозможное! Пандемия стремительно обрушилась на весь мир, в одну секунду изменила жизни миллиардов людей и заставила каждого человека вспомнить, что ничего дороже здоровья в жизни нет. Мы с вами выдержали этот удар", - подчеркнул Мурашко.Однако, пандемия COVID-19 еще не отступила, медицинские работники все так же находятся на передовой, проявляя самые высокие человеческие качества: самоотверженность, силу духа и доброту, уточнил министр."Дорогие друзья, поздравляю с нашим профессиональным праздником — Днём медицинского работника! Желаю успехов в профессиональной деятельности, личного счастья и семейного благополучия. Спасибо вам за преданное служение благородному делу. Будьте здоровы", - отметил Мурашко.

https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737738701.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье, москва, общество