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Мурашко: труд медиков во время пандемии позволил спасти миллионы жизней
Мурашко: труд медиков во время пандемии позволил спасти миллионы жизней - РИА Новости, 20.06.2021
Мурашко: труд медиков во время пандемии позволил спасти миллионы жизней
Максимальная отдача всех медицинских работников в период пандемии позволила спасти миллионы жизней, при этом коронавирус ещё не ушёл и медики продолжают... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T00:35
2021-06-20T00:35
коронавирус в россии
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россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Максимальная отдача всех медицинских работников в период пандемии позволила спасти миллионы жизней, при этом коронавирус ещё не ушёл и медики продолжают проявлять самоотверженность и силу духа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, поздравляя медицинских работников с профессиональным праздником.Министр отметил, что полтора года все медики работают с невероятным напряжением, порой на пределе возможностей, при этом ежедневно демонстрируют высочайший профессионализм и беззаветную преданность профессии.По словам Мурашко, многие медики переболели COVID-19, многие прошли трудный путь восстановления, но возвращаются к своей специальности."Мы с вами совершили невозможное! Пандемия стремительно обрушилась на весь мир, в одну секунду изменила жизни миллиардов людей и заставила каждого человека вспомнить, что ничего дороже здоровья в жизни нет. Мы с вами выдержали этот удар", - подчеркнул Мурашко.Однако, пандемия COVID-19 еще не отступила, медицинские работники все так же находятся на передовой, проявляя самые высокие человеческие качества: самоотверженность, силу духа и доброту, уточнил министр."Дорогие друзья, поздравляю с нашим профессиональным праздником — Днём медицинского работника! Желаю успехов в профессиональной деятельности, личного счастья и семейного благополучия. Спасибо вам за преданное служение благородному делу. Будьте здоровы", - отметил Мурашко.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье, москва, общество
Мурашко: труд медиков во время пандемии позволил спасти миллионы жизней
00:35 20.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мурашко: максимальная отдача медиков во время пандемии позволила спасти миллионы жизней

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Максимальная отдача всех медицинских работников в период пандемии позволила спасти миллионы жизней, при этом коронавирус ещё не ушёл и медики продолжают проявлять самоотверженность и силу духа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, поздравляя медицинских работников с профессиональным праздником.
"Максимальная отдача каждого медицинского работника позволила спасти миллионы жизней. Мы уже доказали, что можем сдерживать натиск новой пандемии, можем справиться с любым ударом, отвести глобальную угрозу", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России
Министр отметил, что полтора года все медики работают с невероятным напряжением, порой на пределе возможностей, при этом ежедневно демонстрируют высочайший профессионализм и беззаветную преданность профессии.
По словам Мурашко, многие медики переболели COVID-19, многие прошли трудный путь восстановления, но возвращаются к своей специальности.
"Мы с вами совершили невозможное! Пандемия стремительно обрушилась на весь мир, в одну секунду изменила жизни миллиардов людей и заставила каждого человека вспомнить, что ничего дороже здоровья в жизни нет. Мы с вами выдержали этот удар", - подчеркнул Мурашко.
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Однако, пандемия COVID-19 еще не отступила, медицинские работники все так же находятся на передовой, проявляя самые высокие человеческие качества: самоотверженность, силу духа и доброту, уточнил министр.
"Дорогие друзья, поздравляю с нашим профессиональным праздником — Днём медицинского работника! Желаю успехов в профессиональной деятельности, личного счастья и семейного благополучия. Спасибо вам за преданное служение благородному делу. Будьте здоровы", - отметил Мурашко.
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