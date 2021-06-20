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В Москве выявили 8305 случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 8305 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.06.2021

В Москве выявили 8305 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 8 305, 1 638 и 1 019, сообщили журналистам в РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:02

2021-06-20T11:02

2021-06-20T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 8 305, 1 638 и 1 019, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 17 611 в 85 регионах... Распределение по субъектам: Москва - 8 305, Московская область - 1 638, Санкт-Петербург - 1 019", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономном округах - соответственно семь, три и один случай.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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