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В Москве выявили 8305 случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 8305 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.06.2021
В Москве выявили 8305 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 8 305, 1 638 и 1 019, сообщили журналистам в РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:02
2021-06-20T11:02
2021-06-20T11:02
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 8 305, 1 638 и 1 019, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 17 611 в 85 регионах... Распределение по субъектам: Москва - 8 305, Московская область - 1 638, Санкт-Петербург - 1 019", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономном округах - соответственно семь, три и один случай.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве выявили 8305 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 8305 случаев заражения коронавирусом