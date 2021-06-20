https://ria.ru/20210620/moskva-1737753314.html

Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре

Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре - РИА Новости, 20.06.2021

Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре

Погода в Москве в воскресенье идет на рекорд 1956 года, столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T09:31

2021-06-20T09:31

2021-06-20T11:47

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820982_0:171:3000:1859_1920x0_80_0_0_116aa577897aff450053ce1d2cae80eb.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Погода в Москве в воскресенье идет на рекорд 1956 года, столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня столичный регион останется во власти антициклона. В Москве небольшая облачность, без осадков, плюс 30-32, в Подмосковье плюс 28-33", — рассказал собеседник агентства.Синоптик напомнил, что воздух может прогреться до рекорда для этого дня, который зафиксировали в 1856-м году, — 31,1 градуса."Это не первый и не последний день, когда у нас будет рекорд. Сегодня мы, по сути, открываем страницу на целую серию температурных максимумов, которые нас ждут всю неделю", — добавил Тишковец.Ветер в воскресенье юго-западный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет стабильно и составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210611/pogoda-1736563088.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, московская область (подмосковье), погода, москва, общество