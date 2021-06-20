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Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре
Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре - РИА Новости, 20.06.2021
Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре
Погода в Москве в воскресенье идет на рекорд 1956 года, столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:31
2021-06-20T09:31
2021-06-20T11:47
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
погода
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общество
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Погода в Москве в воскресенье идет на рекорд 1956 года, столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня столичный регион останется во власти антициклона. В Москве небольшая облачность, без осадков, плюс 30-32, в Подмосковье плюс 28-33", — рассказал собеседник агентства.Синоптик напомнил, что воздух может прогреться до рекорда для этого дня, который зафиксировали в 1856-м году, — 31,1 градуса."Это не первый и не последний день, когда у нас будет рекорд. Сегодня мы, по сути, открываем страницу на целую серию температурных максимумов, которые нас ждут всю неделю", — добавил Тишковец.Ветер в воскресенье юго-западный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет стабильно и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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евгений тишковец, московская область (подмосковье), погода, москва, общество
Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре
09:31 20.06.2021 (обновлено: 11:47 20.06.2021)
Температура в Москве в воскресенье может побить рекорд 1956 года