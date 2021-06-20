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Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре
Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре - РИА Новости, 20.06.2021
Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре
Погода в Москве в воскресенье идет на рекорд 1956 года, столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T09:31
2021-06-20T11:47
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
погода
москва
общество
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Погода в Москве в воскресенье идет на рекорд 1956 года, столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня столичный регион останется во власти антициклона. В Москве небольшая облачность, без осадков, плюс 30-32, в Подмосковье плюс 28-33", — рассказал собеседник агентства.Синоптик напомнил, что воздух может прогреться до рекорда для этого дня, который зафиксировали в 1856-м году, — 31,1 градуса."Это не первый и не последний день, когда у нас будет рекорд. Сегодня мы, по сути, открываем страницу на целую серию температурных максимумов, которые нас ждут всю неделю", — добавил Тишковец.Ветер в воскресенье юго-западный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет стабильно и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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евгений тишковец, московская область (подмосковье), погода, москва, общество
Москвичей предупредили о рекордной 32-градусной жаре
09:31 20.06.2021 (обновлено: 11:47 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Температура в Москве в воскресенье может побить рекорд 1956 года

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Погода в Москве в воскресенье идет на рекорд 1956 года, столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня столичный регион останется во власти антициклона. В Москве небольшая облачность, без осадков, плюс 30-32, в Подмосковье плюс 28-33", — рассказал собеседник агентства.
Синоптик напомнил, что воздух может прогреться до рекорда для этого дня, который зафиксировали в 1856-м году, — 31,1 градуса.
"Это не первый и не последний день, когда у нас будет рекорд. Сегодня мы, по сути, открываем страницу на целую серию температурных максимумов, которые нас ждут всю неделю", — добавил Тишковец.
Ветер в воскресенье юго-западный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет стабильно и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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