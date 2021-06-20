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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210620/lugansk-1737773056.html
В Луганске прошла литургия по усопшему митрополиту Митрофану
В Луганске прошла литургия по усопшему митрополиту Митрофану - РИА Новости, 20.06.2021
В Луганске прошла литургия по усопшему митрополиту Митрофану
Церемония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном проходит в Свято-Петропавловском... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:15
2021-06-20T13:15
религия и мировоззрение
религия
леонид пасечник
луганская народная республика
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Церемония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном проходит в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Луганской епархии заявили, что на 59-м году жизни в результате инфаркта скончался митрополит Луганский и Алчевский Митрофан. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал смерть митрополита большой утратой.В Свято-Петропавловском кафедральном соборе прошла литургия по усопшему, по ее окончанию началась церемония прощания. На церемонии прощания присутствуют представители духовенства, администрации главы республики, министерств и ведомств ЛНР, прихожане храма и другие православные христиане.Уточняется, что после прощания тело почившего архипастыря будет отправлено в Киев, где в понедельник будет погребено в Киево-Печерской лавре.
https://ria.ru/20210620/pasechnik-1737750714.html
https://ria.ru/20210619/mitropolit-1737687596.html
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религия, леонид пасечник, луганская народная республика, киев, в мире
В Луганске прошла литургия по усопшему митрополиту Митрофану
13:15 20.06.2021
 
© РИА НовостиЦеремония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске
Церемония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости

В Луганске прошла литургия по усопшему митрополиту Митрофану

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Церемония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном проходит в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Луганской епархии заявили, что на 59-м году жизни в результате инфаркта скончался митрополит Луганский и Алчевский Митрофан. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал смерть митрополита большой утратой.
Церемония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 09:05Религия и мировоззрение
Глава ЛНР назвал смерть митрополита Митрофана большой утратой
В Свято-Петропавловском кафедральном соборе прошла литургия по усопшему, по ее окончанию началась церемония прощания. На церемонии прощания присутствуют представители духовенства, администрации главы республики, министерств и ведомств ЛНР, прихожане храма и другие православные христиане.
"Многие годы владыка Митрофан духовно возрастал в этой колыбели русского православия, трудился на ниве духовного просвещения в стенах Киевской духовной академии, был постоянным членом Священного Синода нашей Церкви, возглавлял Отдел внешних церковных связей, и теперь, принимая во внимание понесенные труды, он исполняет последнее благословение предстоятеля Украинской православной церкви и возвращается в родную обитель, а его бессмертная душа вознесется в селения Небесного Отца и будет молиться о своих духовных чадах", - говорится в сообщении информационного отдела Луганской епархии.
Уточняется, что после прощания тело почившего архипастыря будет отправлено в Киев, где в понедельник будет погребено в Киево-Печерской лавре.
Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан
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Религия и мировоззрениеРелигияЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаКиевВ мире
 
 
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