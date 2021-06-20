https://ria.ru/20210620/lugansk-1737773056.html

В Луганске прошла литургия по усопшему митрополиту Митрофану

В Луганске прошла литургия по усопшему митрополиту Митрофану - РИА Новости, 20.06.2021

В Луганске прошла литургия по усопшему митрополиту Митрофану

Церемония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном проходит в Свято-Петропавловском... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:15

2021-06-20T13:15

2021-06-20T13:15

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ЛУГАНСК, 20 июн – РИА Новости. Церемония прощания со скончавшимся в пятницу архиереем Луганской епархии митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном проходит в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Луганской епархии заявили, что на 59-м году жизни в результате инфаркта скончался митрополит Луганский и Алчевский Митрофан. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал смерть митрополита большой утратой.В Свято-Петропавловском кафедральном соборе прошла литургия по усопшему, по ее окончанию началась церемония прощания. На церемонии прощания присутствуют представители духовенства, администрации главы республики, министерств и ведомств ЛНР, прихожане храма и другие православные христиане.Уточняется, что после прощания тело почившего архипастыря будет отправлено в Киев, где в понедельник будет погребено в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20210620/pasechnik-1737750714.html

https://ria.ru/20210619/mitropolit-1737687596.html

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религия, леонид пасечник, луганская народная республика, киев, в мире