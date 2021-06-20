https://ria.ru/20210620/krym-1737759511.html

Аксенов заявил о росте числа заболевших COVID-19 в Крыму

Аксенов заявил о росте числа заболевших COVID-19 в Крыму - РИА Новости, 20.06.2021

Аксенов заявил о росте числа заболевших COVID-19 в Крыму

Число заболевших коронавирусом в Крыму увеличивается, за последние сутки зарегистрировано 178 новых случаев, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T10:46

2021-06-20T10:46

2021-06-20T16:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594916312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a72eb4f54c344028853a15445dbe2fbb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Крыму увеличивается, за последние сутки зарегистрировано 178 новых случаев, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Накануне было зарегистрировано 166 случаев. При этом данный показатель начал стабильно расти с начала июня. До этого в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 случаев за сутки."За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 56 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели — 42,2 тысячи человек, умерших — 1 442.

https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым, общество