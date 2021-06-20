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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210620/krym-1737759511.html
Аксенов заявил о росте числа заболевших COVID-19 в Крыму
Аксенов заявил о росте числа заболевших COVID-19 в Крыму - РИА Новости, 20.06.2021
Аксенов заявил о росте числа заболевших COVID-19 в Крыму
Число заболевших коронавирусом в Крыму увеличивается, за последние сутки зарегистрировано 178 новых случаев, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:46
2021-06-20T16:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Крыму увеличивается, за последние сутки зарегистрировано 178 новых случаев, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Накануне было зарегистрировано 166 случаев. При этом данный показатель начал стабильно расти с начала июня. До этого в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 случаев за сутки."За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 56 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели — 42,2 тысячи человек, умерших — 1 442.
https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым, общество
Аксенов заявил о росте числа заболевших COVID-19 в Крыму
10:46 20.06.2021 (обновлено: 16:27 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом в роддоме Симферополя
Отделение для больных коронавирусом в роддоме Симферополя - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Крыма Аксенов заявил о росте числа заболевших COVID-19

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Крыму увеличивается, за последние сутки зарегистрировано 178 новых случаев, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Накануне было зарегистрировано 166 случаев. При этом данный показатель начал стабильно расти с начала июня. До этого в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 случаев за сутки.
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"За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 56 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели — 42,2 тысячи человек, умерших — 1 442.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
 
 
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