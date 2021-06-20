https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737772017.html

В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса

В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021

В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса

Привитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:00

2021-06-20T13:00

2021-06-20T19:01

россия

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распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн — РИА Новости. Привитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения, заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская."Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая. <...> Это значит, что он (вирус. — Прим. ред.) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться", — сказала Сперанская в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".Она пояснила, что единственное спасение в этой ситуации — это "привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737760677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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