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В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021
В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса
Привитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:00
2021-06-20T13:00
2021-06-20T19:01
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коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн — РИА Новости. Привитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения, заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская."Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая. <...> Это значит, что он (вирус. — Прим. ред.) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться", — сказала Сперанская в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".Она пояснила, что единственное спасение в этой ситуации — это "привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737760677.html
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россия, российская академия наук, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса
13:00 20.06.2021 (обновлено: 19:01 20.06.2021)
Эксперт Роспотребнадзора предупредила об ускоренном распространении коронавируса