Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737772017.html
В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021
В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса
Привитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:00
2021-06-20T19:01
россия
российская академия наук
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600903461_212:348:2496:1633_1920x0_80_0_0_1eeaccdc4c5c6d97cc12b7f8964b1004.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн — РИА Новости. Привитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения, заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская."Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая. &lt;...&gt; Это значит, что он (вирус. — Прим. ред.) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться", — сказала Сперанская в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".Она пояснила, что единственное спасение в этой ситуации — это "привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737760677.html
https://ria.ru/20210620/shtamm-1737770764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600903461_123:201:2585:2048_1920x0_80_0_0_be6cecbe39afb35a874326ce084570ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российская академия наук, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В Роспотребнадзоре предсказали ускоренное распространение коронавируса
13:00 20.06.2021 (обновлено: 19:01 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Эксперт Роспотребнадзора предупредила об ускоренном распространении коронавируса

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн — РИА Новости. Привитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения, заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
"Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая. <...> Это значит, что он (вирус. — Прим. ред.) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться", — сказала Сперанская в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 11:02Распространение коронавируса
В России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом
Она пояснила, что единственное спасение в этой ситуации — это "привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 12:45Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса
 
Распространение коронавирусаРоссияРоссийская академия наукКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
06:54В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
Лента новостейМолния