https://ria.ru/20210620/dengi-1737609717.html
"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России - РИА Новости, 20.06.2021
"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
Украинские олигархи ведут бизнес в России, напомнил недавно замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак. Он подчеркнул: исходя из действий... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:00
2021-06-20T08:00
2021-06-20T08:06
россия
донбасс
дтэк
петр порошенко
верховная рада украины
рбк (медиагруппа)
владимир зеленский
арсений яценюк
ялта
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Украинские олигархи ведут бизнес в России, напомнил недавно замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак. Он подчеркнул: исходя из действий Киева, преследующего лидера "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктора Медведчука, вопросы должны возникнуть и к другим предпринимателям, работающим в юрисдикции соседней страны. РИА Новости разбирается, кто из политиков и деловых людей Украины делал и делает деньги в "стране-агрессоре".Налоги в российский бюджет"Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России", — отметил Козак."По этой логике все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним, даже предпринимателям крупным, покупать в России", — добавил замглавы администрации. Он также уточнил, что за счет получаемых от этого бизнеса налогов Россия решает социальные вопросы, а также оказывает гуманитарную поддержку Донбассу. Украинские политики часто обвиняли друг друга в связях с "агрессором". И практически все они так или иначе имели отношение к бизнесу в соседней стране. Медведчук, чья партия на парламентских выборах 2019-го была главным соперником "Слуги народа" Зеленского, по версии украинских правоохранителей, в течение года незаконно делился с Россией разного рода информацией об Украине. Зеленский заявлял, что ОПЗЖ финансируют из Москвы. Преследование Медведчука Киев позиционировал как часть кампании по борьбе с олигархами. Кого к ним отнести, объясняли в законопроекте о деолигархизации. А именно: нужно иметь "вес в общественной жизни", участвовать в политике, влиять на СМИ и быть конечным бенефициаром бизнеса с оборотом не менее 80 миллионов долларов.Одного из олигархов, Игоря Коломойского, называли деловым партнером самого Зеленского. Ему, по сведениям прессы, принадлежит компания JKX Oil & Gas plc. Фирма со схожим названием, зарегистрированная в Нидерландах, "Джей-Кей-Экс (Юкрейн) Б.В." совместно с нидерландской же "Адыгея Газ Б.В" владеет российской "ЮжГазЭнерджи", добывающей углеводородное топливо. В прессе "ЮжГазЭнерджи" называли дочерним предприятием JKX Oil & Gas. На сайте JKX сказано, что компания работает в "южной России". Ресурс упоминает, что в 2007-м JKX приобрела "ЮжГазЭнерджи", располагающую лицензией на реконструкцию Кошехабльского газового месторождения в Адыгее.Бывший депутат Рады Олег Царев утверждал, что Коломойский "добывает нефть в России". "Ну добывает, ну и что? Игорь Коломойский ведь даже не попал под санкции Москвы, введенные против значительного перечня лиц и организаций из Украины. Не попал — значит, можно вести бизнес в России", — говорил он в прошлом году. Судя по данным системы БИР-Аналитик, "ЮжГазЭнерджи" убыточна: финансовый результат 2020-го — минус 78,4 миллиона рублей. Тем не менее в целом JKX показала прибыль в 19,9 миллиона долларов. "Зеленая семья"Самого украинского президента (хотя он не относится к олигархам, в том числе и по критериям законопроекта) неоднократно упрекали, что он опосредованно или прямо зарабатывает в России. Поводов достаточно. Так, в июне анонсировали очередную премьеру основанной Зеленским студии "Квартал 95". Российский телеканал СТС покажет комедийный сериал "100 тысяч минут вместе".Там же демонстрировали и другие продукты "Квартала 95" — картину "Папик", шоу "Лига смеха", франшизу на которое купили в России. Сериал "Слуга народа", способствовавший успеху Зеленского на выборах в 2019-м и давший название его партии, шел на ТНТ. Причем оба канала числятся в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.Как сообщали СМИ, продукцию "Квартала 95" продает в Россию шведская дистрибьюторская компания Eccho Rights. Офису президента Украины пришлось объяснять, что Зеленский лично не получает роялти от сериалов "Папик" и "Папик-2". В России действует компания "Грин филмс", учрежденная кипрской Green Family LTD. Она же, по данным СМИ, была соучредителем "Квартала 95", ее бенефициарами числились, помимо Зеленского, его деловые партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также Тимур Миндич, соратник Игоря Коломойского.Green Family LTD принадлежит, по информации БИР-Аналитик, еще и 49 процентов российского "Платинумфильма". "Грин филмс" в 2020-м принесла убыток в 6,8 миллиона рублей, у "Платинумфильма" — доход 48 тысяч. В украинских СМИ упоминали и "Вайсберг пикчерс", ее учредитель — режиссер Марюс Бальчюнас. Он снимал для "Грин Филмс" картину "Вниз", на которую из российского бюджета в 2017-м выделили 35 миллионов рублей. Деньги затем вернулись в казну. Зеленский, уже будучи президентом, в интервью СМИ оправдывался, что передал "Грин филмс" в управление и заявка на получение денег из российского бюджета — не его рук дело. Говорил, что вышел из кипрской компании, а роялти "Квартал 95" отчисляют за продукты, произведенные до 2014-го: "Контракт до 2021 года. С 2011-го до 2021-го мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет". "Бизнеса нет и быть не может!" Предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко часто сталкивался со схожими обвинениями. Часть корпорации Roshen (название образовано от фамилии собственника) — общество с ограниченной ответственностью "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" — показала за 2020-й, как говорят финансисты, чистый убыток на 107 миллионов рублей. Предприятие Порошенко работало в России до 2017-го: пока с конвейера сходили конфеты, украинская армия несла поражения в Донбассе, а президент рассказывал про "российскую агрессию". Но активно оправдываться по поводу липецкой фабрики он начал позже. В 2018-м убеждал: "После нападения Кремля на Украину у меня бизнеса в России не было и быть не может!"В том же 2018-м появилась информация, что акционерами российского Burger King стали структуры, связанные с инвестиционными банкирами Макаром Пасенюком и Константином Стеценко, которые готовили "Рошен" к продаже. Об этом сообщал РБК со ссылкой на кипрские документы.Уголь, гипермаркеты, кинотеатрНомер один украинского списка Forbes Ринат Ахметов, как писали украинские СМИ, пытался сблизиться с Зеленским. Ахметов также зарабатывает в России. Его компании ДТЭК принадлежат шахты в Ростовской области — "Обуховская" и, по сведениям СМИ, "Дальняя". Первая в 2020-м, по информации сервиса "БИР-Аналитик", принесла 255,5 миллиона рублей. В 2019-м распространяли слухи, что ДТЭК планирует продать российские угольные шахты в Ростовской области. Двумя годами ранее СМИ говорили о трудном финансовом положении "Обуховской" — каменный уголь попал в список товаров, разрешение на вывоз которых выдает государство, а такого документа шахта тогда не получала. В пятерку самых богатых людей входили в 2020-м, по версии украинского Forbes, супруги Александр и Галина Гереги. Им через зарегистрированную на Маршалловых островах фирму "Дром Венчерс Лимитед" принадлежит компания "Руслайн Ко" из подмосковного Пушкино. У предприятия за 2020-й одни убытки — больше чем на 54,9 миллиона. Занимается оно подготовкой к продаже жилого недвижимого имущества.Генеральный директор "Руслайн Ко" Игорь Любченко возглавляет еще одну организацию в Севастополе — общество с ограниченной ответственностью "ДСВ Пром", у которого основным видом активности значится "деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами". Чистая прибыль фирмы в 2020-м составила 4,1 миллиона рублей. С Герегой украинские СМИ связывают и кипрскую компанию "Эдлагор Энтерпразис Лимитед". Она учредила в России "Русстрой К", которая, в свою очередь, основала "Новацентр К" — та занимается розничной торговлей строительными материалами (эта же специализация у украинской сети "Эпицентр К", принадлежащей Герегам). У "Новацентр К", судя по данным официального аккаунта в ВК, четыре гипермаркета в Крыму. Чистая прибыль в 2020-м — 336,7 миллиона рублей. Еще один топовый украинский олигарх — Виктор Пинчук, зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы. В 2019-м, по сообщениям прессы, его компания Interpipe экспортировала в Россию трубы и колеса примерно на 3,6 миллиарда рублей. Из-за ограничений, введенных российским правительством, продукцию поставляли якобы через эмиратские, израильскую и российскую компании, как сообщал "Коммерсант". В России работает фирма "Интерпайп М", вид активности — "деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах", учреждена кипрской "Интерпайп Лимитед". В 2020-м "Интерпайп М" показала чистую прибыль в 56,778 миллиона. Упомянутый Козаком Арсений Яценюк, бывший украинский премьер, возможно, имеет отношение к ялтинскому кинотеатру "Сатурн IMAX". По адресу кинотеатра зарегистрирована и компания "Скай Плаза", связанная с родственниками украинского политика Максима Бурбака: он возглавлял в Верховной раде фракцию "Народного фронта" — партии Яценюка. Прибыль ООО "Скай Плаза" в 2020-м — 41,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210602/oligarkhi-1735325278.html
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россия, донбасс, дтэк, петр порошенко, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), владимир зеленский, арсений яценюк, ялта, республика крым, севастополь, маршалловы острова, roshen, украина, справки
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Украинские олигархи ведут бизнес в России, напомнил недавно замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак. Он подчеркнул: исходя из действий Киева, преследующего лидера "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктора Медведчука, вопросы должны возникнуть и к другим предпринимателям, работающим в юрисдикции соседней страны. РИА Новости разбирается, кто из политиков и деловых людей Украины делал и делает деньги в "стране-агрессоре".
Налоги в российский бюджет
"Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России", — отметил Козак.
"По этой логике все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним, даже предпринимателям крупным, покупать в России", — добавил замглавы администрации.
Он также уточнил, что за счет получаемых от этого бизнеса налогов Россия решает социальные вопросы, а также оказывает гуманитарную поддержку Донбассу.
Украинские политики часто обвиняли друг друга в связях с "агрессором". И практически все они так или иначе имели отношение к бизнесу в соседней стране.
Медведчук, чья партия на парламентских выборах 2019-го была главным соперником "Слуги народа" Зеленского, по версии украинских правоохранителей, в течение года незаконно делился с Россией разного рода информацией об Украине. Зеленский заявлял, что ОПЗЖ финансируют из Москвы.
Преследование Медведчука Киев позиционировал как часть кампании по борьбе с олигархами. Кого к ним отнести, объясняли
в законопроекте о деолигархизации. А именно: нужно иметь "вес в общественной жизни", участвовать в политике, влиять на СМИ и быть конечным бенефициаром бизнеса с оборотом не менее 80 миллионов долларов.
Одного из олигархов, Игоря Коломойского, называли деловым партнером самого Зеленского. Ему, по сведениям
прессы, принадлежит компания JKX Oil & Gas plc. Фирма со схожим названием, зарегистрированная в Нидерландах, "Джей-Кей-Экс (Юкрейн) Б.В." совместно с нидерландской же "Адыгея Газ Б.В" владеет российской "ЮжГазЭнерджи
", добывающей углеводородное топливо. В прессе "ЮжГазЭнерджи" называли дочерним предприятием JKX Oil & Gas. На сайте JKX
сказано, что компания работает в "южной России". Ресурс упоминает, что в 2007-м JKX приобрела "ЮжГазЭнерджи", располагающую лицензией на реконструкцию Кошехабльского газового месторождения в Адыгее.
Бывший депутат Рады Олег Царев утверждал
, что Коломойский "добывает нефть в России". "Ну добывает, ну и что? Игорь Коломойский ведь даже не попал под санкции Москвы, введенные против значительного перечня лиц и организаций из Украины. Не попал — значит, можно вести бизнес в России", — говорил он в прошлом году. Судя по данным системы БИР-Аналитик, "ЮжГазЭнерджи" убыточна: финансовый результат 2020-го — минус 78,4 миллиона рублей. Тем не менее в целом JKX показала
прибыль в 19,9 миллиона долларов.
"Зеленая семья"
Самого украинского президента (хотя он не относится к олигархам, в том числе и по критериям законопроекта) неоднократно упрекали, что он опосредованно или прямо зарабатывает в России. Поводов достаточно. Так, в июне анонсировали очередную премьеру основанной Зеленским студии "Квартал 95". Российский телеканал СТС покажет комедийный сериал "100 тысяч минут вместе".
Там же демонстрировали и другие продукты "Квартала 95" — картину "Папик
", шоу "Лига смеха", франшизу на которое купили в России. Сериал "Слуга народа", способствовавший успеху Зеленского на выборах в 2019-м и давший название его партии, шел на ТНТ. Причем оба канала числятся в санкционных списках
Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Как сообщали СМИ, продукцию "Квартала 95" продает в Россию шведская дистрибьюторская компания Eccho Rights
. Офису президента Украины пришлось
объяснять, что Зеленский лично не получает роялти от сериалов "Папик" и "Папик-2".
В России действует компания "Грин филмс
", учрежденная кипрской Green Family LTD. Она же, по данным
СМИ, была соучредителем "Квартала 95", ее бенефициарами числились, помимо Зеленского, его деловые партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также Тимур Миндич, соратник Игоря Коломойского.
Green Family LTD принадлежит, по информации БИР-Аналитик, еще и 49 процентов российского "Платинумфильма". "Грин филмс" в 2020-м принесла убыток в 6,8 миллиона рублей, у "Платинумфильма" — доход 48 тысяч.
В украинских СМИ упоминали и "Вайсберг пикчерс", ее учредитель — режиссер Марюс Бальчюнас. Он снимал для "Грин Филмс" картину "Вниз", на которую из российского бюджета в 2017-м выделили 35 миллионов рублей. Деньги затем вернулись
в казну.
Зеленский, уже будучи президентом, в интервью СМИ оправдывался, что передал "Грин филмс" в управление и заявка на получение денег из российского бюджета — не его рук дело. Говорил, что вышел
из кипрской компании, а роялти "Квартал 95" отчисляют за продукты, произведенные до 2014-го: "Контракт до 2021 года. С 2011-го до 2021-го мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет".
"Бизнеса нет и быть не может!"
Предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко часто сталкивался со схожими обвинениями. Часть корпорации Roshen (название образовано от фамилии собственника) — общество с ограниченной ответственностью "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен
" — показала за 2020-й, как говорят финансисты, чистый убыток на 107 миллионов рублей.
Предприятие Порошенко работало в России до 2017-го: пока с конвейера сходили конфеты, украинская армия несла поражения в Донбассе, а президент рассказывал про "российскую агрессию".
Но активно оправдываться по поводу липецкой фабрики он начал позже. В 2018-м убеждал
: "После нападения Кремля на Украину у меня бизнеса в России не было и быть не может!"
В том же 2018-м появилась
информация, что акционерами российского Burger King стали структуры, связанные с инвестиционными банкирами Макаром Пасенюком и Константином Стеценко, которые готовили "Рошен" к продаже. Об этом сообщал
РБК со ссылкой на кипрские документы.
Уголь, гипермаркеты, кинотеатр
Номер один украинского списка Forbes
Ринат Ахметов, как писали украинские СМИ, пытался сблизиться с Зеленским. Ахметов также зарабатывает в России. Его компании ДТЭК принадлежат шахты в Ростовской области — "Обуховская" и, по сведениям
СМИ, "Дальняя". Первая в 2020-м, по информации сервиса "БИР-Аналитик
", принесла 255,5 миллиона рублей.
В 2019-м распространяли
слухи, что ДТЭК планирует продать российские угольные шахты в Ростовской области. Двумя годами ранее СМИ говорили о трудном финансовом положении "Обуховской" — каменный уголь попал в список товаров, разрешение на вывоз которых выдает государство, а такого документа шахта тогда не получала.
В пятерку самых богатых людей входили в 2020-м, по версии украинского Forbes, супруги Александр и Галина Гереги. Им через зарегистрированную на Маршалловых островах фирму "Дром Венчерс Лимитед" принадлежит компания "Руслайн Ко
" из подмосковного Пушкино. У предприятия за 2020-й одни убытки — больше чем на 54,9 миллиона. Занимается оно подготовкой к продаже жилого недвижимого имущества.
Генеральный директор "Руслайн Ко" Игорь Любченко возглавляет еще одну организацию в Севастополе — общество с ограниченной ответственностью "ДСВ Пром
", у которого основным видом активности значится "деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами". Чистая прибыль фирмы в 2020-м составила 4,1 миллиона рублей.
С Герегой украинские СМИ
связывают и кипрскую компанию "Эдлагор Энтерпразис Лимитед". Она учредила в России "Русстрой К
", которая, в свою очередь, основала "Новацентр К
" — та занимается розничной торговлей строительными материалами (эта же специализация у украинской сети "Эпицентр К", принадлежащей Герегам). У "Новацентр К", судя по данным официального аккаунта в ВК
, четыре гипермаркета в Крыму. Чистая прибыль в 2020-м — 336,7 миллиона рублей.
Еще один топовый украинский олигарх — Виктор Пинчук, зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы. В 2019-м, по сообщениям
прессы, его компания Interpipe экспортировала в Россию трубы и колеса примерно на 3,6 миллиарда рублей. Из-за ограничений, введенных российским правительством, продукцию поставляли якобы через эмиратские, израильскую и российскую компании, как сообщал
"Коммерсант". В России работает фирма "Интерпайп М
", вид активности — "деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах", учреждена кипрской "Интерпайп Лимитед". В 2020-м "Интерпайп М" показала чистую прибыль в 56,778 миллиона.
Упомянутый Козаком Арсений Яценюк, бывший украинский премьер, возможно, имеет
отношение к ялтинскому кинотеатру "Сатурн IMAX". По адресу кинотеатра зарегистрирована и компания "Скай Плаза
", связанная с родственниками украинского политика Максима Бурбака: он возглавлял в Верховной раде фракцию "Народного фронта" — партии Яценюка. Прибыль ООО "Скай Плаза" в 2020-м — 41,8 миллиона рублей.