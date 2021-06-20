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"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России

"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России - РИА Новости, 20.06.2021

"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России

Украинские олигархи ведут бизнес в России, напомнил недавно замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак. Он подчеркнул: исходя из действий... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T08:00

2021-06-20T08:00

2021-06-20T08:06

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донбасс

дтэк

петр порошенко

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Украинские олигархи ведут бизнес в России, напомнил недавно замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак. Он подчеркнул: исходя из действий Киева, преследующего лидера "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктора Медведчука, вопросы должны возникнуть и к другим предпринимателям, работающим в юрисдикции соседней страны. РИА Новости разбирается, кто из политиков и деловых людей Украины делал и делает деньги в "стране-агрессоре".Налоги в российский бюджет"Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России", — отметил Козак."По этой логике все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним, даже предпринимателям крупным, покупать в России", — добавил замглавы администрации. Он также уточнил, что за счет получаемых от этого бизнеса налогов Россия решает социальные вопросы, а также оказывает гуманитарную поддержку Донбассу. Украинские политики часто обвиняли друг друга в связях с "агрессором". И практически все они так или иначе имели отношение к бизнесу в соседней стране. Медведчук, чья партия на парламентских выборах 2019-го была главным соперником "Слуги народа" Зеленского, по версии украинских правоохранителей, в течение года незаконно делился с Россией разного рода информацией об Украине. Зеленский заявлял, что ОПЗЖ финансируют из Москвы. Преследование Медведчука Киев позиционировал как часть кампании по борьбе с олигархами. Кого к ним отнести, объясняли в законопроекте о деолигархизации. А именно: нужно иметь "вес в общественной жизни", участвовать в политике, влиять на СМИ и быть конечным бенефициаром бизнеса с оборотом не менее 80 миллионов долларов.Одного из олигархов, Игоря Коломойского, называли деловым партнером самого Зеленского. Ему, по сведениям прессы, принадлежит компания JKX Oil & Gas plc. Фирма со схожим названием, зарегистрированная в Нидерландах, "Джей-Кей-Экс (Юкрейн) Б.В." совместно с нидерландской же "Адыгея Газ Б.В" владеет российской "ЮжГазЭнерджи", добывающей углеводородное топливо. В прессе "ЮжГазЭнерджи" называли дочерним предприятием JKX Oil & Gas. На сайте JKX сказано, что компания работает в "южной России". Ресурс упоминает, что в 2007-м JKX приобрела "ЮжГазЭнерджи", располагающую лицензией на реконструкцию Кошехабльского газового месторождения в Адыгее.Бывший депутат Рады Олег Царев утверждал, что Коломойский "добывает нефть в России". "Ну добывает, ну и что? Игорь Коломойский ведь даже не попал под санкции Москвы, введенные против значительного перечня лиц и организаций из Украины. Не попал — значит, можно вести бизнес в России", — говорил он в прошлом году. Судя по данным системы БИР-Аналитик, "ЮжГазЭнерджи" убыточна: финансовый результат 2020-го — минус 78,4 миллиона рублей. Тем не менее в целом JKX показала прибыль в 19,9 миллиона долларов. "Зеленая семья"Самого украинского президента (хотя он не относится к олигархам, в том числе и по критериям законопроекта) неоднократно упрекали, что он опосредованно или прямо зарабатывает в России. Поводов достаточно. Так, в июне анонсировали очередную премьеру основанной Зеленским студии "Квартал 95". Российский телеканал СТС покажет комедийный сериал "100 тысяч минут вместе".Там же демонстрировали и другие продукты "Квартала 95" — картину "Папик", шоу "Лига смеха", франшизу на которое купили в России. Сериал "Слуга народа", способствовавший успеху Зеленского на выборах в 2019-м и давший название его партии, шел на ТНТ. Причем оба канала числятся в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.Как сообщали СМИ, продукцию "Квартала 95" продает в Россию шведская дистрибьюторская компания Eccho Rights. Офису президента Украины пришлось объяснять, что Зеленский лично не получает роялти от сериалов "Папик" и "Папик-2". В России действует компания "Грин филмс", учрежденная кипрской Green Family LTD. Она же, по данным СМИ, была соучредителем "Квартала 95", ее бенефициарами числились, помимо Зеленского, его деловые партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также Тимур Миндич, соратник Игоря Коломойского.Green Family LTD принадлежит, по информации БИР-Аналитик, еще и 49 процентов российского "Платинумфильма". "Грин филмс" в 2020-м принесла убыток в 6,8 миллиона рублей, у "Платинумфильма" — доход 48 тысяч. В украинских СМИ упоминали и "Вайсберг пикчерс", ее учредитель — режиссер Марюс Бальчюнас. Он снимал для "Грин Филмс" картину "Вниз", на которую из российского бюджета в 2017-м выделили 35 миллионов рублей. Деньги затем вернулись в казну. Зеленский, уже будучи президентом, в интервью СМИ оправдывался, что передал "Грин филмс" в управление и заявка на получение денег из российского бюджета — не его рук дело. Говорил, что вышел из кипрской компании, а роялти "Квартал 95" отчисляют за продукты, произведенные до 2014-го: "Контракт до 2021 года. С 2011-го до 2021-го мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет". "Бизнеса нет и быть не может!" Предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко часто сталкивался со схожими обвинениями. Часть корпорации Roshen (название образовано от фамилии собственника) — общество с ограниченной ответственностью "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" — показала за 2020-й, как говорят финансисты, чистый убыток на 107 миллионов рублей. Предприятие Порошенко работало в России до 2017-го: пока с конвейера сходили конфеты, украинская армия несла поражения в Донбассе, а президент рассказывал про "российскую агрессию". Но активно оправдываться по поводу липецкой фабрики он начал позже. В 2018-м убеждал: "После нападения Кремля на Украину у меня бизнеса в России не было и быть не может!"В том же 2018-м появилась информация, что акционерами российского Burger King стали структуры, связанные с инвестиционными банкирами Макаром Пасенюком и Константином Стеценко, которые готовили "Рошен" к продаже. Об этом сообщал РБК со ссылкой на кипрские документы.Уголь, гипермаркеты, кинотеатрНомер один украинского списка Forbes Ринат Ахметов, как писали украинские СМИ, пытался сблизиться с Зеленским. Ахметов также зарабатывает в России. Его компании ДТЭК принадлежат шахты в Ростовской области — "Обуховская" и, по сведениям СМИ, "Дальняя". Первая в 2020-м, по информации сервиса "БИР-Аналитик", принесла 255,5 миллиона рублей. В 2019-м распространяли слухи, что ДТЭК планирует продать российские угольные шахты в Ростовской области. Двумя годами ранее СМИ говорили о трудном финансовом положении "Обуховской" — каменный уголь попал в список товаров, разрешение на вывоз которых выдает государство, а такого документа шахта тогда не получала. В пятерку самых богатых людей входили в 2020-м, по версии украинского Forbes, супруги Александр и Галина Гереги. Им через зарегистрированную на Маршалловых островах фирму "Дром Венчерс Лимитед" принадлежит компания "Руслайн Ко" из подмосковного Пушкино. У предприятия за 2020-й одни убытки — больше чем на 54,9 миллиона. Занимается оно подготовкой к продаже жилого недвижимого имущества.Генеральный директор "Руслайн Ко" Игорь Любченко возглавляет еще одну организацию в Севастополе — общество с ограниченной ответственностью "ДСВ Пром", у которого основным видом активности значится "деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами". Чистая прибыль фирмы в 2020-м составила 4,1 миллиона рублей. С Герегой украинские СМИ связывают и кипрскую компанию "Эдлагор Энтерпразис Лимитед". Она учредила в России "Русстрой К", которая, в свою очередь, основала "Новацентр К" — та занимается розничной торговлей строительными материалами (эта же специализация у украинской сети "Эпицентр К", принадлежащей Герегам). У "Новацентр К", судя по данным официального аккаунта в ВК, четыре гипермаркета в Крыму. Чистая прибыль в 2020-м — 336,7 миллиона рублей. Еще один топовый украинский олигарх — Виктор Пинчук, зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы. В 2019-м, по сообщениям прессы, его компания Interpipe экспортировала в Россию трубы и колеса примерно на 3,6 миллиарда рублей. Из-за ограничений, введенных российским правительством, продукцию поставляли якобы через эмиратские, израильскую и российскую компании, как сообщал "Коммерсант". В России работает фирма "Интерпайп М", вид активности — "деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах", учреждена кипрской "Интерпайп Лимитед". В 2020-м "Интерпайп М" показала чистую прибыль в 56,778 миллиона. Упомянутый Козаком Арсений Яценюк, бывший украинский премьер, возможно, имеет отношение к ялтинскому кинотеатру "Сатурн IMAX". По адресу кинотеатра зарегистрирована и компания "Скай Плаза", связанная с родственниками украинского политика Максима Бурбака: он возглавлял в Верховной раде фракцию "Народного фронта" — партии Яценюка. Прибыль ООО "Скай Плаза" в 2020-м — 41,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210602/oligarkhi-1735325278.html

https://ria.ru/20210310/kolomoyskiy-1600517788.html

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россия, донбасс, дтэк, петр порошенко, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), владимир зеленский, арсений яценюк, ялта, республика крым, севастополь, маршалловы острова, roshen, украина, справки