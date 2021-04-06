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В офисе Зеленского рассказали, за какие шоу президент получает выплаты
В офисе Зеленского рассказали, за какие шоу президент получает выплаты
Президент Украины Владимир Зеленский не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала "Папик" производства студии "Квартал 95", сооснователем... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:51
2021-04-06T19:51
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала "Папик" производства студии "Квартал 95", сооснователем которой он является, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента.Российский телеканал СТС находится под украинскими санкциями с мая 2020 года, санкции будут действовать до 2023 года. Информация о показе сериала на российском телеканале вызвала широкий общественный резонанс в соцсетях."Что касается сериала "Папик" и "Папик 2", эти торговые марки не принадлежат Владимиру Зеленскому, соответственно, он не получает роялти от продаж этого контента", – приводит ответ пресс-службы агентство "Украинские новости".Кроме того, пресс-служба заверила, что Зеленский получает денежное вознаграждение от использования принадлежащих ему торговых марок исключительно на территории Украины. В частности, самые крупные выплаты роялти в 2019-2020 годах он получил за использование "Вечернего квартала", "Рассмеши комика" и "Женского квартала". Эти продукты были созданы и реализованы на территории Украины.Комментируя информацию о продаже "Кварталом 95" прав находящемуся под санкциями российскому каналу в офисе президента указали, что студия не влияет на стратегию продаж дистрибьютора.Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
https://ria.ru/20210331/zelenskiy-1603683075.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/ukraina-1604146736.html
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владимир зеленский, украина, в мире

В офисе Зеленского рассказали, за какие шоу президент получает выплаты

19:51 06.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала "Папик" производства студии "Квартал 95", сооснователем которой он является, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента.
Российский телеканал СТС находится под украинскими санкциями с мая 2020 года, санкции будут действовать до 2023 года. Информация о показе сериала на российском телеканале вызвала широкий общественный резонанс в соцсетях.
Владимир Зеленский и его жена Елена - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Зеленский задекларировал доходы за 2020 год
"Что касается сериала "Папик" и "Папик 2", эти торговые марки не принадлежат Владимиру Зеленскому, соответственно, он не получает роялти от продаж этого контента", – приводит ответ пресс-службы агентство "Украинские новости".
Кроме того, пресс-служба заверила, что Зеленский получает денежное вознаграждение от использования принадлежащих ему торговых марок исключительно на территории Украины. В частности, самые крупные выплаты роялти в 2019-2020 годах он получил за использование "Вечернего квартала", "Рассмеши комика" и "Женского квартала". Эти продукты были созданы и реализованы на территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
4 апреля, 09:24
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Комментируя информацию о продаже "Кварталом 95" прав находящемуся под санкциями российскому каналу в офисе президента указали, что студия не влияет на стратегию продаж дистрибьютора.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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