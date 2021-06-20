https://ria.ru/20210620/degtyarev-1737758812.html

Дегтярев выдвинул свою кандидатуру в губернаторы Хабаровского края

Дегтярев выдвинул свою кандидатуру в губернаторы Хабаровского края - РИА Новости, 20.06.2021

Дегтярев выдвинул свою кандидатуру в губернаторы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подал документы для выдвижения своей кандидатуры на участие в досрочных выборах главы региона в сентябре,... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T10:37

2021-06-20T10:37

2021-06-20T10:37

россия

михаил дегтярев

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хабаровский край

политика

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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подал документы для выдвижения своей кандидатуры на участие в досрочных выборах главы региона в сентябре, сообщила в воскресенье избирательная комиссия."В воскресенье, 20 июня, рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, приняла заявление о согласии баллотироваться и иные необходимые документы о выдвижении от Дегтярева Михаила Владимировича. После принятия документов кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета", - говорится в сообщении крайизбиркома.Дегтярев выдвинут хабаровским отделением ЛДПР в субботу."Сегодня подал документы в краевой избирком для регистрации кандидатом в губернаторы. Чувствую ответственность за начатые дела, за намеченные проекты. Многое нужно доделать в ближайшие годы. Меня поддержал президент России Владимир Путин, оказали доверие однопартийцы. Поэтому я готов продолжить работать в интересах жителей Хабаровского края", - написал Дегтярев в воскресенье в своем Telegram-канале.Пока шесть партий уведомили избирком Хабаровского края о желании принять участие в предстоящих выборах. Это ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", Российская экологическая партия "Зеленые", КПРФ, "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и партия "Зеленая альтернатива".Своих кандидатов уже представили: КПРФ (Петр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян) и партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Владимир Парфенов),"Справедливая Россия - За правду"(Марина Ким). Перевезенцев, Парфенов и Ким также уже подали документы для выдвижения, уточнили в крайизбиркоме.Дегтярев до своего назначения на должность президентом РФ с 20 июля 2020 года был депутатом Госдумы от ЛДПР, возглавлял комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

https://ria.ru/20210617/degtyarev-1737444209.html

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россия, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, владимир путин, хабаровский край, политика