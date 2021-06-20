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Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом - РИА Новости, 20.06.2021
Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
Сенатор Совфеда Алексей Пушков сравнил президента России Владимира Путина во время саммита РФ и США в Женеве с персонажем книг и фильмов Джеймсом Бондом. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T06:36
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россия
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алексей пушков
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сенатор Совфеда Алексей Пушков сравнил президента России Владимира Путина во время саммита РФ и США в Женеве с персонажем книг и фильмов Джеймсом Бондом.По мнению сенатора, президент США Джо Байден звучал увереннее накануне саммита, но на самой встрече выглядел "заметно бледнее". Пушков считает, что Байден хотел появиться на встрече в стиле Джеймса Бонда: "в солнечных очках, в которых в виде "политической мишени" отражается Путин".Сенатор отмечает, что Путин на саммите смотрелся более уверенно и выигрышно, поскольку Байден выбрал всего семь журналистов, чтобы ответить на их вопросы, а также читал свою речь по бумажке."Так что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе", - заключил Пушков.Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
https://ria.ru/20210616/putin-1737119930.html
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россия, джеймс бонд, алексей пушков, джо байден, женева (город), сша, в мире
Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
06:36 20.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
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Сенатор Алексей Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сенатор Совфеда Алексей Пушков сравнил президента России Владимира Путина во время саммита РФ и США в Женеве с персонажем книг и фильмов Джеймсом Бондом.
По мнению сенатора, президент США Джо Байден звучал увереннее накануне саммита, но на самой встрече выглядел "заметно бледнее". Пушков считает, что Байден хотел появиться на встрече в стиле Джеймса Бонда: "в солнечных очках, в которых в виде "политической мишени" отражается Путин".

"Байден хотел показать себя первым и главным политиком мира - ради этого он и затевал саммит, но именно это ему не удалось", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отмечает, что Путин на саммите смотрелся более уверенно и выигрышно, поскольку Байден выбрал всего семь журналистов, чтобы ответить на их вопросы, а также читал свою речь по бумажке.
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"Так что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе", - заключил Пушков.
Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
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РоссияДжеймс БондАлексей ПушковДжо БайденЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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