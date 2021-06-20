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СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева
СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева - РИА Новости, 20.06.2021
СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева
В Москве погиб сын советского рок-музыканта Александра Башлачева Егор, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:20
2021-06-20T15:20
2021-06-20T15:48
россия
ленинград
москва
артемий троицкий
происшествия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве погиб сын советского рок-музыканта Александра Башлачева Егор, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.По предварительным данным, он покончил с собой. Тело нашли накануне вечером около дома на улице Чаплыгина. Предсмертной записки мужчина не оставил.Башлачев-младший имел вторую группу инвалидности и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.Александр Башлачев — советский поэт и музыкант, одна из ключевых фигур акустического русского рока. В конце 1984 года по приглашению музыкального критика Артемия Троицкого уехал в Москву, затем в Ленинград, где получил прозвище Саш Баш, под которым его и знают в столицах.С 1985-го выступал на квартирных концертах, вступил в Ленинградский рок-клуб. В Северной столице Башлачев написал самые известные свои песни — "Грибоедовский вальс", "Ванюша", "Время колокольчиков", "От винта", "На смерть поэтов". Музыкант погиб 17 февраля 1988 года, выпав из окна высотного дома в Ленинграде. Сын Егор родился уже после его смерти, 3 августа 1988-го.
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россия, ленинград, москва, артемий троицкий, происшествия
СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева
15:20 20.06.2021 (обновлено: 15:48 20.06.2021)
СМИ: сын рок-музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
В Москве
погиб сын советского рок-музыканта Александра Башлачева Егор, сообщил РЕН ТВ
со ссылкой на источник.
По предварительным данным, он покончил с собой. Тело нашли накануне вечером около дома на улице Чаплыгина. Предсмертной записки мужчина не оставил.
Башлачев-младший имел вторую группу инвалидности и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Александр Башлачев — советский поэт и музыкант, одна из ключевых фигур акустического русского рока. В конце 1984 года по приглашению музыкального критика Артемия Троицкого
уехал в Москву, затем в Ленинград
, где получил прозвище Саш Баш, под которым его и знают в столицах.
С 1985-го выступал на квартирных концертах, вступил в Ленинградский рок-клуб. В Северной столице Башлачев написал самые известные свои песни — "Грибоедовский вальс", "Ванюша", "Время колокольчиков", "От винта", "На смерть поэтов". Музыкант погиб 17 февраля 1988 года, выпав из окна высотного дома в Ленинграде. Сын Егор родился уже после его смерти, 3 августа 1988-го.