https://ria.ru/20210620/bashlachev-1737785857.html

СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева

СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева - РИА Новости, 20.06.2021

СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева

В Москве погиб сын советского рок-музыканта Александра Башлачева Егор, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T15:20

2021-06-20T15:20

2021-06-20T15:48

россия

ленинград

москва

артемий троицкий

происшествия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве погиб сын советского рок-музыканта Александра Башлачева Егор, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.По предварительным данным, он покончил с собой. Тело нашли накануне вечером около дома на улице Чаплыгина. Предсмертной записки мужчина не оставил.Башлачев-младший имел вторую группу инвалидности и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.Александр Башлачев — советский поэт и музыкант, одна из ключевых фигур акустического русского рока. В конце 1984 года по приглашению музыкального критика Артемия Троицкого уехал в Москву, затем в Ленинград, где получил прозвище Саш Баш, под которым его и знают в столицах.С 1985-го выступал на квартирных концертах, вступил в Ленинградский рок-клуб. В Северной столице Башлачев написал самые известные свои песни — "Грибоедовский вальс", "Ванюша", "Время колокольчиков", "От винта", "На смерть поэтов". Музыкант погиб 17 февраля 1988 года, выпав из окна высотного дома в Ленинграде. Сын Егор родился уже после его смерти, 3 августа 1988-го.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинград, москва, артемий троицкий, происшествия