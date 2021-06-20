Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210620/bashlachev-1737785857.html
СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева
СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева - РИА Новости, 20.06.2021
СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева
В Москве погиб сын советского рок-музыканта Александра Башлачева Егор, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:20
2021-06-20T15:48
россия
ленинград
москва
артемий троицкий
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737784516_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_e0b83aab6aab69a92241e2d138f56397.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве погиб сын советского рок-музыканта Александра Башлачева Егор, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.По предварительным данным, он покончил с собой. Тело нашли накануне вечером около дома на улице Чаплыгина. Предсмертной записки мужчина не оставил.Башлачев-младший имел вторую группу инвалидности и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.Александр Башлачев — советский поэт и музыкант, одна из ключевых фигур акустического русского рока. В конце 1984 года по приглашению музыкального критика Артемия Троицкого уехал в Москву, затем в Ленинград, где получил прозвище Саш Баш, под которым его и знают в столицах.С 1985-го выступал на квартирных концертах, вступил в Ленинградский рок-клуб. В Северной столице Башлачев написал самые известные свои песни — "Грибоедовский вальс", "Ванюша", "Время колокольчиков", "От винта", "На смерть поэтов". Музыкант погиб 17 февраля 1988 года, выпав из окна высотного дома в Ленинграде. Сын Егор родился уже после его смерти, 3 августа 1988-го.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737784516_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_ca6d604d5170f77642ba9a059c3bad22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ленинград, москва, артемий троицкий, происшествия
СМИ: в Москве погиб сын музыканта Александра Башлачева
15:20 20.06.2021 (обновлено: 15:48 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУлица Чаплыгина в Москве
Улица Чаплыгина в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

СМИ: сын рок-музыканта Александра Башлачева покончил с собой в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Москве погиб сын советского рок-музыканта Александра Башлачева Егор, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По предварительным данным, он покончил с собой. Тело нашли накануне вечером около дома на улице Чаплыгина. Предсмертной записки мужчина не оставил.
Башлачев-младший имел вторую группу инвалидности и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Александр Башлачев — советский поэт и музыкант, одна из ключевых фигур акустического русского рока. В конце 1984 года по приглашению музыкального критика Артемия Троицкого уехал в Москву, затем в Ленинград, где получил прозвище Саш Баш, под которым его и знают в столицах.
С 1985-го выступал на квартирных концертах, вступил в Ленинградский рок-клуб. В Северной столице Башлачев написал самые известные свои песни — "Грибоедовский вальс", "Ванюша", "Время колокольчиков", "От винта", "На смерть поэтов". Музыкант погиб 17 февраля 1988 года, выпав из окна высотного дома в Ленинграде. Сын Егор родился уже после его смерти, 3 августа 1988-го.
 
РоссияЛенинградМоскваАртемий ТроицкийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
06:54В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
Лента новостейМолния