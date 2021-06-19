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Туризм
https://ria.ru/20210619/yalta-1737673485.html
Ливни сильно размыли пляжи Ялты
Ливни сильно размыли пляжи Ялты - РИА Новости, 19.06.2021
Ливни сильно размыли пляжи Ялты
Пляжи Ялты в результате ливней оказались сильно повреждены, необходима будет их подсыпка, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:06
2021-06-19T11:40
туризм
подтопления в крыму
алексей черняк
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Пляжи Ялты в результате ливней оказались сильно повреждены, необходима будет их подсыпка, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк."В результате разгула стихии сильно повреждены пляжи Ялты. После проведения первоочередных работ по налаживанию жизнеобеспечения города, будут приняты оперативные решения по восстановлению пляжных территорий. Мной уже ведутся переговоры с руководителями крымских карьеров о предоставлении бесплатно материала для подсыпки пляжей", - сказал Черняк.По его словам, сейчас в Крыму разгар курортного сезона, поэтому туристы не должны почувствовать неудобств.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.
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подтопления в крыму, алексей черняк, ялта, республика крым, происшествия
Ливни сильно размыли пляжи Ялты
11:06 19.06.2021 (обновлено: 11:40 19.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСелевые потоки на одной из улиц Ялты
Селевые потоки на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Ялтинским пляжам потребуется подсыпка, чтобы ликвидировать последствия сильных ливней

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Пляжи Ялты в результате ливней оказались сильно повреждены, необходима будет их подсыпка, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"В результате разгула стихии сильно повреждены пляжи Ялты. После проведения первоочередных работ по налаживанию жизнеобеспечения города, будут приняты оперативные решения по восстановлению пляжных территорий. Мной уже ведутся переговоры с руководителями крымских карьеров о предоставлении бесплатно материала для подсыпки пляжей", - сказал Черняк.
По его словам, сейчас в Крыму разгар курортного сезона, поэтому туристы не должны почувствовать неудобств.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
ТуризмПодтопления в КрымуАлексей ЧернякЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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