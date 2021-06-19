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Ливни сильно размыли пляжи Ялты

Ливни сильно размыли пляжи Ялты - РИА Новости, 19.06.2021

Ливни сильно размыли пляжи Ялты

Пляжи Ялты в результате ливней оказались сильно повреждены, необходима будет их подсыпка, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму,... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:06

2021-06-19T11:06

2021-06-19T11:40

туризм

подтопления в крыму

алексей черняк

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Пляжи Ялты в результате ливней оказались сильно повреждены, необходима будет их подсыпка, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк."В результате разгула стихии сильно повреждены пляжи Ялты. После проведения первоочередных работ по налаживанию жизнеобеспечения города, будут приняты оперативные решения по восстановлению пляжных территорий. Мной уже ведутся переговоры с руководителями крымских карьеров о предоставлении бесплатно материала для подсыпки пляжей", - сказал Черняк.По его словам, сейчас в Крыму разгар курортного сезона, поэтому туристы не должны почувствовать неудобств.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, алексей черняк, ялта, республика крым, происшествия