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Аксенов прибыл в пострадавшую от подтоплений Ялту

Аксенов прибыл в пострадавшую от подтоплений Ялту - РИА Новости, 19.06.2021

Аксенов прибыл в пострадавшую от подтоплений Ялту

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в пострадавшую от подтопления Ялту, начат объезд территории, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:57

2021-06-19T09:57

2021-06-19T09:57

подтопления в крыму

сергей аксенов (политик)

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в пострадавшую от подтопления Ялту, начат объезд территории, сообщили в его пресс-службе."Глава Республики Крым в рабочей поездке по городу Ялта. На данный момент находится в Васильевке (Ялта)", - говорится в сообщении.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. По последним данным от разгула стихии в Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.

ялта

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, сергей аксенов (политик), ялта, происшествия