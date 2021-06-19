https://ria.ru/20210619/voyna-1737676911.html

Меркель назвала 22 июня 1941 года поводом для стыда для немцев

Меркель назвала 22 июня 1941 года поводом для стыда для немцев - РИА Новости, 19.06.2021

Меркель назвала 22 июня 1941 года поводом для стыда для немцев

День начала Великой Отечественной войны для немцев - повод для стыда, Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T11:49

2021-06-19T11:49

2021-06-19T11:49

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

ангела меркель

германия

ссср

в мире

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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. День начала Великой Отечественной войны для немцев - повод для стыда, Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеообращении, опубликованном на сайте германского правительства в субботу."ФРГ признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. К этому относится и постоянная память о том, что произошло. Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растет наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах", - добавила канцлер.

https://ria.ru/20210618/voyna-1737545750.html

германия

ссср

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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), ангела меркель, германия, ссср, в мире