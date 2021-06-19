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Меркель назвала 22 июня 1941 года поводом для стыда для немцев
Меркель назвала 22 июня 1941 года поводом для стыда для немцев - РИА Новости, 19.06.2021
Меркель назвала 22 июня 1941 года поводом для стыда для немцев
День начала Великой Отечественной войны для немцев - повод для стыда, Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T11:49
2021-06-19T11:49
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
ангела меркель
германия
ссср
в мире
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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. День начала Великой Отечественной войны для немцев - повод для стыда, Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеообращении, опубликованном на сайте германского правительства в субботу."ФРГ признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. К этому относится и постоянная память о том, что произошло. Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растет наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах", - добавила канцлер.
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), ангела меркель, германия, ссср, в мире
Меркель назвала 22 июня 1941 года поводом для стыда для немцев
11:49 19.06.2021
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AP Photo / Markus Schreiber

Канцлер ФРГ назвала день нападения нацистской Германии на СССР поводом для стыда для немцем

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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. День начала Великой Отечественной войны для немцев - повод для стыда, Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеообращении, опубликованном на сайте германского правительства в субботу.
"Через несколько дней, 22 июня состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того, как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день - повод для стыда", - заявила Меркель.
"ФРГ признает свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. К этому относится и постоянная память о том, что произошло. Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растет наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах", - добавила канцлер.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Ангела МеркельГерманияСССРВ мире
 
 
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