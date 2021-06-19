https://ria.ru/20210619/volodin-1737714124.html
Володин возглавил региональную группу ЕР по Саратовской области
Володин возглавил региональную группу ЕР по Саратовской области - РИА Новости, 19.06.2021
Володин возглавил региональную группу ЕР по Саратовской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин представлен одномандатником от "Единой России" по саратовскому одномандатному избирательному округу, следует из списка, который... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:55
2021-06-19T17:55
2021-06-19T17:55
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
саратовская область
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин представлен одномандатником от "Единой России" по саратовскому одномандатному избирательному округу, следует из списка, который зачитал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на съезде партии, проходящем в субботу.Володин будет выдвигаться в Госдуму от саратовского 163-го одномандатного округа и также возглавит региональную группу списка по Саратовской области.Смоленский одномандатный избирательный округ представляет глава фракции ЕР Сергей Неверов.Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк представлен одномандатником от одного из округов Ульяновской области.Партия определила телеведущего Евгения Попова одномандатником по Кунцевскому одномандатному округу Москвы.
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госдума рф, единая россия, вячеслав володин, саратовская область, политика
Володин возглавил региональную группу ЕР по Саратовской области
Володин будет выдвигаться в Госдуму от саратовского 163-го одномандатного округа