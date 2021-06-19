В Киеве назвали данные о приостановке помощи США Украине провокацией
© Фото : Joint Forces OperationВоенный атташе США Бриттани Стюарт в Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
В Киеве назвали данные о приостановке военной помощи США Украине провокацией
КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Украинский министр обороны Андрей Таран назвал провокацией информацию СМИ о приостановке военной помощи США Украине.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники написало, что якобы на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии саммита США-Россия. Белый дом назвал сообщения о приостановке военной помощи Украине "ерундой".
"Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации", - цитирует Тарана пресс-служба оборонного ведомства Украины.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
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