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В США назвали ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине
В США назвали ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине - РИА Новости, 19.06.2021
В США назвали ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине
Белый дом назвал ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T01:06
2021-06-19T09:30
россия
вашингтон
дженнифер псаки
дмитрий песков
сергей шойгу
киев
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Белый дом назвал ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине.По ее словам, на данный момент Украине предоставлена в полном объеме помощь, запланированная конгрессом."Мы также подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину", — заявила Псаки, не уточнив, о каких суммах идет речь. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис."Президент Байден сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказала Псаки.Ранее издание Politico сообщило, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии саммита США — Россия.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны России сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html
https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html
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россия, вашингтон, дженнифер псаки, дмитрий песков, сергей шойгу, киев, сша, украина, в мире
В США назвали ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине
01:06 19.06.2021 (обновлено: 09:30 19.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Псаки опровергла сообщения о приостановке военной помощи Киеву

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Белый дом назвал ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине.

"Идея, будто мы приостановили помощь Украине в области безопасности, — ерунда. Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США — Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие", — говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, на данный момент Украине предоставлена в полном объеме помощь, запланированная конгрессом.
"Мы также подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину", — заявила Псаки, не уточнив, о каких суммах идет речь. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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"Президент Байден сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказала Псаки.
Ранее издание Politico сообщило, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии саммита США — Россия.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны России сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
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РоссияВашингтонДженнифер ПсакиДмитрий ПесковСергей ШойгуКиевСШАУкраинаВ мире
 
 
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