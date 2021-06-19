В США назвали ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине
01:06 19.06.2021 (обновлено: 09:30 19.06.2021)
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Псаки опровергла сообщения о приостановке военной помощи Киеву
ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Белый дом назвал ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине.
"Идея, будто мы приостановили помощь Украине в области безопасности, — ерунда. Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США — Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие", — говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, на данный момент Украине предоставлена в полном объеме помощь, запланированная конгрессом.
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"Президент Байден сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказала Псаки.
Ранее издание Politico сообщило, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии саммита США — Россия.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны России сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.