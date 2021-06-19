https://ria.ru/20210619/ukraina-1737654111.html

В США назвали ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине

В США назвали ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине - РИА Новости, 19.06.2021

В США назвали ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине

Белый дом назвал ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T01:06

2021-06-19T01:06

2021-06-19T09:30

россия

вашингтон

дженнифер псаки

дмитрий песков

сергей шойгу

киев

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Белый дом назвал ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине.По ее словам, на данный момент Украине предоставлена в полном объеме помощь, запланированная конгрессом."Мы также подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину", — заявила Псаки, не уточнив, о каких суммах идет речь. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис."Президент Байден сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказала Псаки.Ранее издание Politico сообщило, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии саммита США — Россия.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны России сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html

https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html

россия

вашингтон

киев

сша

украина

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россия, вашингтон, дженнифер псаки, дмитрий песков, сергей шойгу, киев, сша, украина, в мире