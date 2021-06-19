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Гинцбург уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться "Спутником V"

Гинцбург уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться "Спутником V" - РИА Новости, 19.06.2021

Гинцбург уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться "Спутником V"

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от коронавируса "Спутником V",... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T09:40

2021-06-19T09:40

2021-06-19T13:32

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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александр гинцбург

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от коронавируса "Спутником V", при крапивнице и конъюнктивите нельзя, если болезнь в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любого другого заболевания, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что бронхиальная астма и гепатит С не служат основанием для отвода от вакцинации.При крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в остром состоянии, уточнил Гинцбург. Любое острое состояние — противопоказание, вакцинироваться можно через две недели, пояснил он.Больным с онкологией в ремиссии, не получающим химиотерапию, тоже можно вакцинироваться, добавил Гинцбург.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины, "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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