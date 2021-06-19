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Гинцбург уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться "Спутником V"
Гинцбург уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться "Спутником V" - РИА Новости, 19.06.2021
Гинцбург уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться "Спутником V"
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от коронавируса "Спутником V",... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T09:40
2021-06-19T13:32
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от коронавируса "Спутником V", при крапивнице и конъюнктивите нельзя, если болезнь в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любого другого заболевания, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что бронхиальная астма и гепатит С не служат основанием для отвода от вакцинации.При крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в остром состоянии, уточнил Гинцбург. Любое острое состояние — противопоказание, вакцинироваться можно через две недели, пояснил он.Больным с онкологией в ремиссии, не получающим химиотерапию, тоже можно вакцинироваться, добавил Гинцбург.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины, "Спутник Лайт".
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Гинцбург уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться "Спутником V"
09:40 19.06.2021 (обновлено: 13:32 19.06.2021)
 
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Глава центра имени Гамалеи уточнил, при каких заболеваниях нельзя прививаться "Спутником V"

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от коронавируса "Спутником V", при крапивнице и конъюнктивите нельзя, если болезнь в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любого другого заболевания, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что бронхиальная астма и гепатит С не служат основанием для отвода от вакцинации.
При крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в остром состоянии, уточнил Гинцбург. Любое острое состояние — противопоказание, вакцинироваться можно через две недели, пояснил он.
Больным с онкологией в ремиссии, не получающим химиотерапию, тоже можно вакцинироваться, добавил Гинцбург.

"Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков, то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть в первую очередь — образования антител, не будет", — подчеркнул он.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины, "Спутник Лайт".
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