Гинцбург оценил риск бесплодия после вакцинации
03:12 19.06.2021 (обновлено: 09:02 19.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Гинцбург: вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Введение вакцины от коронавируса "Спутник V" не грозит бесплодием в будущем, так как препарат сделан на основе аденовируса, с которым человечество живет уже очень давно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния", — сказал Гинцбург.
Он отметил, что "Компонент I" и "Компонент II" в составе "Спутника V" сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, оба эти вируса появились в человеческой популяции очень давно.
"За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 миллиарда. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ. Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было", — подчеркнул Гинцбург.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 —"ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".