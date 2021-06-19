https://ria.ru/20210619/sputnik-v-1737656467.html

Гинцбург оценил риск бесплодия после вакцинации

Гинцбург оценил риск бесплодия после вакцинации - РИА Новости, 19.06.2021

Гинцбург оценил риск бесплодия после вакцинации

Введение вакцины от коронавируса "Спутник V" не грозит бесплодием в будущем, так как препарат сделан на основе аденовируса, с которым человечество живет уже... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T03:12

2021-06-19T03:12

2021-06-19T09:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Введение вакцины от коронавируса "Спутник V" не грозит бесплодием в будущем, так как препарат сделан на основе аденовируса, с которым человечество живет уже очень давно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что "Компонент I" и "Компонент II" в составе "Спутника V" сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, оба эти вируса появились в человеческой популяции очень давно."За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 миллиарда. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ. Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было", — подчеркнул Гинцбург.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 —"ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество