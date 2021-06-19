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Молдавия получила третью партию "Спутника V"

Молдавия получила третью партию "Спутника V" - РИА Новости, 19.06.2021

Молдавия получила третью партию "Спутника V"

Россия 19 июня осуществила поставку в Молдавию третьей партии вакцины "Спутник V" от коронавируса, Москва готова продолжить оказывать Республике Молдова... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T12:49

2021-06-19T12:49

2021-06-19T12:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

мария захарова

зинаида гречаный

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия 19 июня осуществила поставку в Молдавию третьей партии вакцины "Спутник V" от коронавируса, Москва готова продолжить оказывать Республике Молдова содействие в противодействии COVID-19, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отмечается, что общее количество вакцины "Спутник V", поставленной в Молдавию в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, составило 172 тысячи доз."Россия подтверждает готовность продолжить оказывать содействие Республике Молдова в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, а также заинтересованность в сохранении и развитии дружественных российско-молдавских отношений", - добавила Захарова.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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коронавирус covid-19, россия, мария захарова, зинаида гречаный, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, молдавия, общество, в мире