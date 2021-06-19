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Распространение коронавируса
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Молдавия получила третью партию "Спутника V"
Молдавия получила третью партию "Спутника V" - РИА Новости, 19.06.2021
Молдавия получила третью партию "Спутника V"
Россия 19 июня осуществила поставку в Молдавию третьей партии вакцины "Спутник V" от коронавируса, Москва готова продолжить оказывать Республике Молдова... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T12:49
2021-06-19T12:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
мария захарова
зинаида гречаный
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия 19 июня осуществила поставку в Молдавию третьей партии вакцины "Спутник V" от коронавируса, Москва готова продолжить оказывать Республике Молдова содействие в противодействии COVID-19, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отмечается, что общее количество вакцины "Спутник V", поставленной в Молдавию в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, составило 172 тысячи доз."Россия подтверждает готовность продолжить оказывать содействие Республике Молдова в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, а также заинтересованность в сохранении и развитии дружественных российско-молдавских отношений", - добавила Захарова.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус covid-19, россия, мария захарова, зинаида гречаный, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, молдавия, общество, в мире
Молдавия получила третью партию "Спутника V"
12:49 19.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре "Европейский" в Москве
Вакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Молдавия получила третью партию российской вакцины "Спутник V"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия 19 июня осуществила поставку в Молдавию третьей партии вакцины "Спутник V" от коронавируса, Москва готова продолжить оказывать Республике Молдова содействие в противодействии COVID-19, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"19 июня этого года осуществлена поставка в Молдавию третьей партии российской вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз, из которых 10 тысяч доз – для Приднестровья. Первая и вторая партии, каждая в количестве 71 тысячи доз, были доставлены в аэропорт Кишинева, соответственно, 24 и 30 апреля этого года.", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Отмечается, что общее количество вакцины "Спутник V", поставленной в Молдавию в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, составило 172 тысячи доз.
"Россия подтверждает готовность продолжить оказывать содействие Республике Молдова в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, а также заинтересованность в сохранении и развитии дружественных российско-молдавских отношений", - добавила Захарова.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМария ЗахароваЗинаида ГречаныйЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМолдавияОбществоВ мире
 
 
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